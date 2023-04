La naïveté chinoise de Macron

Emmanuel Macron ne comprend pas grand-chose à la Chine. Certains de ses opposants ajouteront qu’il a aussi du mal à saisir la politique française.

Toujours est-il que Macron a entamé une visite en Chine de plusieurs jours. Il a deux objectifs : 1) convaincre Xi Jinping de faire pression sur la Russie pour la paix en Ukraine et 2) développer le commerce entre la Chine et l’Europe, en particulier avec la France.

Macron s’appuie sur deux constats incontournables. Pékin soutient Moscou en lui achetant des hydrocarbures à très bon prix et en parité de pouvoir d’achat, l’économie de la Chine est la plus importante de la planète.

Il manque cependant un troisième constat à Macron. Un constat qu’il refuse d’envisager. La Chine est devenue un pays totalitaire qui lutte contre les démocraties.

C’est que les démocraties, par leur existence même, par leur succès historiques, par les libertés qu’elles laissent à leur citoyens, rappellent sans cesse aux Chinois qu’un meilleur modèle politique que le leur est non seulement possible, mais souhaitable. D’ailleurs, les manifestations contre les politiques chinoises de lutte à la COVID19 sont venues le montrer brutalement aux dirigeants chinois et en particulier à Xi.

Maron se rend donc à Pékin pour tendre la main à un dictateur qui le voit, de manière très marxiste, comme le représentant d’une classe bourgeoise à abattre.

Tirer avantage

Au-delà de cette conception simpliste, Xi ne cherche qu’à tirer avantage des pays avec lesquels il commerce. Ou plus précisément, les dirigeants chinois veulent instaurer un ordre international où ils sont plus égaux que les autres, où leurs droits priment sur ceux des autres dirigeants.

Le Canada a fait les frais de cet état d’esprit avec l’affaire des deux Michael.

Il ne faut pas se surprendre de cette vision chinoise du monde. Elle est liée à la perception chinoise des rapports de force entre la Chine et ses voisins depuis des millénaires.

En retour de leur soumission, les autres pays peuvent même espérer une certaine générosité de la part de Pékin.

Paix en Ukraine

Macron s’est réjoui que Xi ait explicitement rejeté l’utilisation d’armement nucléaire dans la guerre en Ukraine.

Ce rejet était déjà implicite dans le plan de paix sur l’Ukraine du gouvernement chinois. Au même moment, un porte-parole du Kremlin rejetait toute médiation de la Chine et affirmait que la guerre devait se poursuivre. Rien de vraiment neuf ici.

Pour le reste, Macron était accompagné d’une cinquantaine de gens d’affaire français qui continuent à saliver à l’évocation du marché chinois. Airbus a annoncé que sa ligne de production d’avion en Chine doublerait, tandis que des accords ont été signés dans le très payant domaine du nucléaire civil.

Bref, Macron est engagé dans la logique des gains politiques et économiques à court terme tandis que les dirigeants chinois réfléchissent à long terme.