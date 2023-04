Photo fournie par l’EMJM

L’École de musique Jésus-Marie de Lévis (EMJM) vient de lancer sa 16e campagne annuelle de financement dont l’objectif est de 20 000 $. Cette année, la campagne se déroule sous la coprésidence d’honneur d’Amélie Landry, conseillère municipale du district Bienville à la Ville de Lévis, et Patrick Oliver, directeur de comptes, Services aux entreprises, à la Banque Nationale de Lévis. L’argent amassé permettra d’acheter de nouveaux équipements, d’entretenir et de réparer le matériel pédagogique et d’offrir un soutien financier adéquat aux élèves dont les ressources financières sont restreintes, notamment. La campagne 2023 sera aussi marquée par le retour du cocktail dînatoire et de l’encan silencieux. Fondée en 1975, l’École de musique Jésus-Marie est la plus ancienne institution musicale de Lévis. Vous pouvez soutenir l’EMJM au https://www.emjm.org/campagne-de-financement/. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Caroline Guay, directrice générale de l’EMJM en compagnie des coprésidents d’honneur ; Amélie Landry et Patrick Oliver.

Les policiers au curling

Affiche fournie par le club

Depuis samedi dernier et jusqu’au 8 avril le club de curling Etchemin de Saint-Romuald, 235 rue St-Robert à Lévis, est l’hôte du 66e Championnat canadien de curling des policiers. Une douzaine d’équipes de haut niveau de toutes les provinces canadiennes sont en action. Il y a des parties des 9 h le matin suivi d’autres à 13 h et 17 h. Les grandes finales sont prévues pour demain et samedi. Renseignements : https://www.etchemin.com/.

CrabeFest

Photo fournie par SFL et Adaptavie.

Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie, me souligne qu’il reste encore de bons billets pour le souper-bénéfice Crabe Fest 2023 prévu pour le jeudi 20 avril au Terminal de croisières du Port de Québec. Depuis trois ans, le Crabefest est une soirée prestigieuse où les convives sont invités à réseauter et à déguster du crabe frais dans une ambiance unique en collaboration avec la Fondation SFL Cité de Montcalm. André Langlois (photo), président chez SFL gestion de patrimoine, a accepté la présidence d‘honneur de la soirée dont les profits permettront de bonifier les programmes de répit offerts par Adaptavie en ajoutant un accompagnement psychosocial professionnel. Ces services permettent à plus de 120 familles de Québec, ayant un enfant avec des besoins particuliers, d’obtenir un moment de pause, et ainsi prévenir l’épuisement. Renseignements et billets : https://www.adaptavie.org/.

Anniversaires

Photo d’archives

Réjean Soucy (photo), ex-chef de secteur chez Molson Coors à Québec, 61 ans... Dr Richard Bernier, directeur médical du service d’évacuations médicales du Québec (ÉVAQ) et directeur adjoint des services professionnels du CHU de Québec, 59 ans... Éric Forest, ex-maire de Rimouski et sénateur à la Chambre haute du Canada, 71 ans... René Pelletier, policier de la GRC à la retraite, 75 ans... Gaétan Frigon, personnalité québécoise du monde des affaires qui a été à la tête de la SAQ, de Loto-Québec entre autres, 83 ans... André Ouellet, ex-politicien et titulaire de plusieurs ministères, 84 ans... Roy Thinnes, acteur (Les Envahisseurs) 85 ans... Luc Demers, de Québec, 88 ans.

Disparus

Photo d'archives, AFP

Le 6 avril 2018 : Jacques Higelin (photo), 77 ans, chanteur français, pionnier du rock français... 2021 : Kittie Bruneau, née Madeleine Bruneau, (photo), 91 ans, peintre et graveuse québécoise... 2020 : Al Kaline, 85 ans, joueur américain de baseball évoluant toute sa carrière avec les Tigers de Detroit (LAB) de 1953 à 1974... 2020 : Honor Blackman, 94 ans, actrice britannique et une des James Bond girl les plus célèbres pour son rôle de Pussy Galore dans Goldfinger... 2015 : Dollard St-Laurent, 85 ans, ancien défenseur qui a joué plus de 600 matches dans la LNH avec Montréal et Chicago... 2015 : James Best, 88 ans, shérif Rosco P. Coltrane dans la série Shérif, fais-moi peur... 2014 : Mickey Rooney, 93 ans, acteur américain... 2012 : Serge Grenier, 73 ans, humoriste, scénariste et auteur un des membres fondateurs des Cyniques... 2009 : André Pageau, 65 ans, promoteur de Québec (Salon Industriel)... 2008 : Jacques Forest, 65 ans, un des personnages les plus populaires du monde de la chasse et de la pêche... 2005 : Prince Rainier III de Monaco, 81 ans, prince souverain de Monaco de 1949 à 2005.