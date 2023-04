La Roxane Bruneau des grands amphithéâtres

Roxane Bruneau n’a jamais vu un concert au Centre Vidéotron ou au Centre Bell. L’auteure, compositrice et interprète de 32 ans sera en vedette au cours des prochains jours dans ces deux amphithéâtres.

Elle mettra un terme à sa tournée Acrophobie avec des prestations, vendredi soir, au Centre Vidéotron et le 14 avril au Centre Bell.

« Je ne sais pas à quoi ça ressemble un spectacle dans un grand amphithéâtre. C’est correct, parce que je ne pourrais pas vraiment copier ce qui a déjà été fait. Je fais ça dans une belle naïveté », a-t-elle laissé tomber, à quelque pas de la scène en montage au Centre Vidéotron.

Roxane Bruneau précise que ces deux spectacles sont différents de ceux de la tournée.

« Il y a des ‘‘stunts’’ de plus et ils sont bonifiés. Les gens qui sont venus me voir au cours des deux dernières années n’auront pas le même spectacle », a-t-elle précisé, lors d’un entretien.

Ces concerts, dans de grands amphithéâtres, sont la preuve que le public est toujours là.

« Ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment reconnaissante. Le monde a travaillé fort avec moi durant sept ans pour que je me rende là et les gens vont voir le fruit de leur travail. J’ai l’impression que mon public est comme ma maman et mon papa qui sont fiers de moi parce que je gagne un trophée au soccer. Ma communauté est bienveillante et je me sens bien avec eux autres. Je n’ai pas la santé mentale pour vivre beaucoup de haine », a-t-elle fait remarquer.

À quelques heures de se produire au Centre Vidéotron, Roxane Bruneau se sent bien et étrangement zen.

« Mon cerveau est comme dans le déni. Je fais la mise en scène et je signe le visuel. C’est bon que je sois dans cet état-là. Je ne peux pas laisser la chanteuse capoter en ce moment. Ce qui pourrait arriver », a-t-elle fait savoir.

Des papas et des mamans

Roxane Bruneau était loin d’être certaine, lorsqu’elle a lancé sa tournée, qu’elle était pour être en mesure de la mener à terme. Elle a révélé, il y a quelques jours, dans un statut sur les réseaux sociaux, qu’elle ne croyait pas être en mesure de s’infliger cette forme d’angoisse durant deux ans. Elle y est arrivée.

« J’ai vraiment comme pris plus soin de ma santé mentale et ma santé physique. J’ai été chercher de l’aide parce que je ne pense pas que j’aurais été capable de survivre à toute cette anxiété », a-t-elle fait remarquer.

Elle avoue qu’elle n’est pas encore totalement à l’aise en montant sur les planches.

« Je ne sais pas si je vais être capable, un jour, d’être 100 % à l’aise. Le stress et l’anxiété ne sont jamais bien loin, mais là, je me permets d’avoir du fun », a-t-elle ajouté.

La chanteuse derrière les chansons À ma manière, Des p’tits bout de toi et Aime-moi encore, est incapable d’expliquer le succès qu’elle connait.

« Il faudrait faire du porte à porte et le demander aux gens. Je pense que le monde se reconnait dans mes paroles. Je suis aussi présente sur le web et les gens me suivent au quotidien. Il y a une belle connectivité », a-t-elle dit.

Après ces deux spectacles, Roxane Bruneau va se lancer dans la tournée des festivals et elle travaillera aussi sur son troisième opus.