La touchante épopée des pee-wee ukrainiens au petit écran

Deux mois se sont écoulés depuis, mais Stéphane Turcot se souvient encore de tout. De l’ambiance, des bâtiments austères, et surtout, de la résilience de ces jeunes Ukrainiens venus représenter leur pays au Tournoi pee-wee de Québec.

C’est notamment ce qui est raconté dans le documentaire De la frontière à la victoire, qui sera diffusé sur les ondes de TVA lundi prochain, à 11 h. L’émission, qui devait à la base durer 30 minutes, s’échelonne finalement sur 1 heure, tant il y en avait à dire et à faire voir.

Inspirés par la quête de ces hockeyeurs ukrainiens, Turcot et l’équipe de Communications Rivage se sont rendus à Bucarest, la capitale roumaine, qui était le point d’attache de cette équipe formée de jeunes exilés par la guerre et d’autres vivant encore dans le pays frappé par l’invasion russe.

Le tout s’est décidé très rapidement, rappelle Turcot, journaliste aux sports pour le réseau TVA. « Peut-être 10 jours avant le départ [le producteur] Pierre Durivage m’a appelé. Il m’a demandé si ça me tentait d’embarquer. J’ai tout de suite dit oui. »

« C’est la vraie vie »

L’expérience qu’allait vivre là-bas le reporter, qui fait aussi la narration du documentaire, n’était en rien comparable aux nombreuses couvertures d’événements qu’il avait faites au préalable dans sa carrière. « Je suis privilégié d’avoir fait ça, pointe-t-il. Je suis déjà comblé, mais ça, ça dépasse tout sur le plan humain. Ça, c’était du vrai, ce n’était pas du chiqué, des phrases préfabriquées pour faire plaisir à quelqu’un ou donner un show. C’est la vraie vie. »

Capture d’écran tirée du documentaire De la frontière à la victoire

Le documentaire, fruit de la collaboration entre trois générations de la famille Durivage, relate la traversée de la frontière ukrainienne de quatre joueurs demeurés au pays, une étape risquée du périple qui allait mener toute l’équipe jusqu’à Québec.

Des bombes à la vague d’amour

On y entend les courageux hockeyeurs parler des Fêtes annulées, de leur peur du bruit des bombes. On les voit s’entraîner avec ardeur en Roumanie avant le départ, on les suit dans leur arrivée triomphale devant les caméras à Montréal.

Photo d'archives, Didier Debusschère

Puis, il y a bien sûr cette démonstration d’amour de la ville de Québec, dans un Centre Vidéotron presque plein pour leur premier match à ce tournoi qu’ils attendaient tant, et qui mettait un petit baume sur leurs angoisses du quotidien.

« Le Tournoi pee-wee, j’ai toujours aimé le couvrir. Il y a toujours 1000 histoires, mais disons que celle-ci va rester dans les annales », souligne Stéphane Turcot.