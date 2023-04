Les Sénateurs et les Red Wings éliminés

Les Panthers de la Floride sont en mission. Ils ont remporté un quatrième match consécutif et ont du même coup éliminé les Sénateurs d’Ottawa de la course aux séries éliminatoires, jeudi au FLA Live Arena, en l’emportant 7 à 2.

La traversée du désert de l’équipe de la capitale canadienne s’est ainsi poursuivie. Depuis sa défaite crève-cœur en finale d’association en 2017, elle n’a pas participé à la valse printanière.

Les blessures ont bousillé les plans des «Sens» entre les poteaux, cette saison, et le duo inexpérimenté de Mads Sogaard et Leevi Merilainen a été impuissant face à la force de frappe des Panthers. Ainsi, les Sénateurs ont été rossés au pointage même s’ils ont dominé la colonne des tirs au but 58 à 30.

Les hôtes ont frappé cinq fois pendant la période médiane et ont dominé la bataille des unités spéciales. En plus de trouver le fond du filet trois fois en supériorité numérique, ils ont ajouté une réussite lorsqu’ils se défendaient à court d’un homme.

Aleksander Barkov (deux fois), Brandon Montour, Sam Reinhart, Eetu Luostarinen, Nick Cousins et Gustav Forsling ont participé au travail de démolition.

En récoltant aussi deux mentions d’aide, Montour est d’ailleurs devenu le huitième défenseur de l’histoire du circuit à atteindre le plateau des 70 points en une saison tout en n’ayant jamais connu une campagne de plus de 40 points auparavant.

Par ailleurs, les esprits se sont échauffés en deuxième période et les frères Tkachuk ont jeté les gants durant la même séquence. Brady en a décousu avec Marc Staal, tandis que Matthew s’est frotté à Drake Batherson.

En vertu des autres résultats de la soirée dans la Ligue nationale de hockey, les Panthers conservent leur place parmi les équipes repêchées dans l’Est, en compagnie des Islanders de New York. Rappelons que le Canadien de Montréal suit attentivement la fin de saison du club floridien, puisqu’il détient son choix de première ronde au prochain repêchage.

Alex Tuch règle le cas des Red Wings

À Detroit, les Sabres de Buffalo sont sortis victorieux d’un duel spectaculaire par la marque de 7 à 6 en tirs de barrage face aux Red Wings.

En fusillade, Alex Tuch a déjoué Ville Husso, puis a vu Devon Levi frustrer Dylan Larkin pour sceller l’issue du match.

Cette défaite crève-cœur et la victoire des Panthers ont officialisé l’élimination de l’équipe du Michigan de la course aux séries éliminatoires.

Les Sabres, de leur côté, accusent cinq points de retard sur le dernier rang y donnant accès.

Les Red Wings ont forcé la tenue d’une période supplémentaire grâce à la réussite de David Perron, avec une minute à écouler au troisième vingt. Alex Chiasson a quant à lui inscrit son sixième but de la saison dans la défaite.

Austin Czarnik, Larkin, Simon Edvinsson et Jonatan Berggren ont aussi touché la cible.

Dylan Cozens a mené les Sabres à bon port en amassant deux buts et une mention d’aide. Tage Thompson, Henri Jokiharju, Zemgus Girgensons et Jordan Greenway ont aussi mis leur grain de sel.

Un difficile 1000e match pour «Stammer»

Steven Stamkos avait sûrement un autre scénario en tête à l’approche de son 1000e match dans le circuit Bettman.

Les Islanders de New York n’ont eu aucune pitié pour le Lightning de Tampa Bay, au UBS Arena, et ont savouré une victoire de 6 à 1.

Cela n’enlève rien à la longue et fructueuse carrière de «Stammer», qui a atteint le millier de parties malgré plusieurs graves blessures. En plus de ses deux conquêtes de la Coupe Stanley et de ses deux trophées Maurice-Richard, il a récolté 514 buts et 1052 points.

C’est d’ailleurs son compagnon de trio Nikita Kucherov qui a marqué l’unique filet des «Bolts», qui tiraient cependant déjà de l’arrière 3 à 0 à ce moment de la rencontre.

Les vétérans ont sonné la charge pour la troupe de Lane Lambert. Adam Pelech, Brock Nelson, Kyle Palmieri et Ryan Pulock ont démystifié Brian Elliott pendant la période médiane.

Simon Holmstrom et Bo Horvat les ont imités au troisième engagement.