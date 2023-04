LHJMQ: le Drakkar vise une deuxième victoire de suite

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau tentera d’y aller pour une deuxième victoire de suite devant ses partisans, demain soir, lors du cinquième match de sa série huitième de finale face aux Wildcats de Moncton.

• À lire aussi: Remparts: en attente de trois équipes

• À lire aussi: Un départ canon orchestre la victoire du Drakkar

Le récent triomphe de 5 à 2 a permis au navire nord-côtier d’égaliser la série, qui se poursuivra ensuite à Moncton pour les parties numéro six et sept (si nécessaire) prévues lundi et mardi.

S’ils espèrent répéter leur brio à la maison, les membres de l’équipage devront revenir avec la même formule gagnante que celle utilisée mercredi.

« Les joueurs ont très bien débuté le match en se concentrant sur le moment présent sans regarder trop loin. Ils sont rentrés dans une bulle et c’est ce qu’ils devront faire à nouveau pour prendre le momentum », a précisé l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Rester disciplinés

Forts d’une avance de trois buts après les deux premières périodes du dernier match, les locaux ont écopé de quelques punitions au dernier tiers, mais ont quand même trouvé une façon de limiter les dommages.

« La discipline représente un autre élément très important dans la série. La rivalité augmente de plus en plus sur la patinoire et tu dois penser à l’équipe en premier. Tu ne peux pas te permettre de régler des comptes personnels à cause de la frustration. »

Du côté des visiteurs du Nouveau-Brunswick, la tension a aussi monté d’un cran et ils pourraient être privés des services d’un élément important.

Chassé du match en raison d’un coup de bâton élevé, mercredi, Yoan Loshing, meilleur franc-tireur de son club avec quatre buts en quatre parties, devrait écoper d’une suspension automatique d’un match et peut-être plus.

Le défenseur Niks Fenenko a sauté sur la glace pour l’entraînement des siens, aujourd'hui, et une décision sera prise dans son cas au cours de la matinée.

Un autre défenseur, Anthony Lavoie, est le finaliste du Drakkar pour l’obtention du trophée Marcel-Robert.