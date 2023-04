Séries de la LHJMQ: l’Océanic veut en finir rapidement avec les Saguenéens

RIMOUSKI | En avance 3-1 dans sa série huitième de finale contre les Saguenéens de Chicoutimi, l’Océanic souhaite en finir le plus rapidement possible.

À la veille du 5e affrontement ce vendredi au Saguenay, l’entraîneur-chef Serge Beausoleil souhaitait voir son équipe revenir au système de jeu qui lui a permis de gagner les trois premiers affrontements de la série. «Nous avons échangé chance pour chance avec eux jeudi et ça ne nous a pas été favorable. Ils ont gagné plus de 10 matchs cette saison en marquant plus de quatre buts et nous seulement trois. Pour connaître du succès, il faut mieux marquer l’adversaire dans notre territoire et limiter les chances de marquer contre nous», a-t-il analysé.

Donner moins de surnombres

Le coach souligne que son équipe a offert 18 chances de marquer aux Sags jeudi contre seulement neuf la veille. «Chaque match est important. Ils ont à remporter trois matchs. C’est une grosse commande. De notre côté, ça nous en prend une. L’objectif c’est évidemment de gagner vendredi et c’est là-dessus qu’il faut se concentrer. La clé, c’est de jouer de la bonne façon et donner moins d'attaques en surnombre».

Confiance en Patrik Hamrla

Même s’il l’a retiré du match après le 4e but des Sags jeudi et qu’il a mentionné après le match qu’il n’avait pas connu son meilleur départ, Serge Beausoleil a réitéré sa confiance envers son gardien numéro un Patrik Hamrla. «J’ai très peu de gars dont je suis pleinement satisfait dans la défaite de jeudi. Il n’y a aucun doute dans mon esprit concernant Hamrla. J’ai confiance en lui».

La même approche du côté des Sags

Dans le camp des Sags, il n’est pas question de changer d’approche. «Pour nous, ça ne change pas. Le prochain match sera le plus important de notre saison. Dans le 4e match, nous avons été inspirés par notre gardien Charles-Antoine Lavallée. Il va falloir recréer le même genre de performance vendredi et essayer de retarder le plus possible leur premier but», a commenté l’entraîneur-chef, Yannick Jean.

En bref

Aucun des quatre blessés dans le camp de l’Océanic n’est prêt pour un retour au jeu. C’est donc dire que Mathis Aguilar, Maël St-Denis, Jan Sprynar et Lyam Jacques seront absents vendredi. Les Sags n’ont qu’un éclopé, Fabrice Fortin, dont le retour n’est pas prévu à court terme. La LHJMQ a dévoilé les 18 finalistes au Trophée Marcel-Robert remis au joueur étudiant de l’année. Julien Béland et Jonathan Desrosiers sont les représentants de l’Océanic et des Sags.