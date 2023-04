Meet your Maker débarque sur Stream, PlayStation et Xbox

Autre grande nouvelle au sein de notre industrie des jeux vidéo, l’éditeur Behaviour Interactif annonce le lancement de son plus récent titre, le jeu de construction et de pillage à la première personne Meet your Maker.

« Notre équipe chez Behaviour Interactif est ravie de voir notre jeu sortir officiellement dans le monde entier ! Aujourd'hui marque le moment que nous attendions tous avec fébrilité depuis trois ans, » déclare Ash Pannell, directeur créatif de Meet Your Maker. « Nous sommes impatients de voir jusqu’où notre communauté de joueurs poussera notre jeu et comment ils utiliseront leur talent pour créer afin de détruire. »

Jeu Meet your Maker, par Behaviour Interactif

Le jeu Meet Your Maker est la nouvelle approche « construction et pillage » de Behaviour Interactif. Dans un futur post-apocalyptique, les joueurs incarnent le Gardien, serviteur de la Chimère : une expérience biologique, et la clé du salut de l’humanité. Chargés de trouver du matériel génétique non corrompu, ils doivent protéger et voler cette ressource vitale en construisant et en pillant des structures labyrinthiques et mortelles appelées avant-postes.

Jeu Meet your Maker, par Behaviour Interactif

La collection Nécropole brûlée qui offre de nouvelles stratégies de construction et de raid est disponible avec l'édition Deluxe ou en tant que contenu téléchargeable distinct (14,99 $) sur toutes les plateformes (Steam, PlayStation, et Xbox).

Le contenu téléchargeable Nécropole brûlée contient :

Pack Déco Nécropole brûlée

2 blocs (disponibles en 3 formes chacun) : Calcaire et Âge d’or

3 accessoires : Moulure ailée, Lumière de temple, Énigme tournoyante

8 autocollants

1- apparence d’arme de la Nécropole brûlée

Héliogriffe

2- apparences de Gardien de la Nécropole brûlée

Cyclope du désert, Guerrier doré

Jeu Meet your Maker, par Behaviour Interactif

Duo Meet your Maker et Dead by Daylight

Pour célébrer le lancement de notre nouveau titre, les mondes de Meet your Maker et Dead by Daylight rassembleront des contenus inédits dans les deux jeux. Les récompenses de cette promotion croisée seront automatiquement disponibles pour les joueurs qui possèdent les deux jeux. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire.

Prix et disponibilité

Conçu pour les adeptes de stratégie comme pour ceux d’action, Meet Your Maker se développera avec le temps, ajoutant du nouveau contenu et proposant une boîte à outils croissante de pièges, de gardes et d’équipement. Meet Your Maker sera disponible dès le 4 avril 2023 sur toutes les plateformes – Steam, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S.

Meet Your Maker est disponible dans la gamme de jeux mensuels de PlayStation Plus du mois d’avril, ainsi qu'en édition standard (29,99 $) et en édition de luxe (39,99 $) – comprenant le DLC Nécropole.

Jeu Meet your Maker, par Behaviour Interactif