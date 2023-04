«Nous porterons ce chandail avec une grande fierté» –Joel Edmundson

Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Joel Edmundson et Rafaël Harvey-Pinard ont tour à tour défendu le choix de leur coéquipier, Denis Gurianov, de ne pas participer à l’échauffement avec l’uniforme de la Fierté.

« Il y a plus de gars qui soutiennent la cause que de joueurs qui ne veulent pas s’y associer, peu importe la raison, a dit Suzuki. La situation russe est très différente. Ce n’est pas qu’ils ne soutiennent pas la cause, il se passe des choses là-bas qu’on ne comprend pas. On ne sait pas quelle est la pression là-bas. »

Unique joueur du Tricolore originaire de la Russie, Gurianov a prétexté la crainte de représailles pour sa famille en raison d’une loi russe qui interdit toute propagande sur les relations sexuelles non traditionnelles.

«On veut promouvoir l’inclusion et le respect, a affirmé Gallagher. Mais on peut aussi respecter la décision d’un coéquipier. En Russie, il y a des lois contre la propagande et il veut protéger sa famille. Peu importe comment on se sent avec sa décision, il a une famille et ça reste son devoir de les protéger.»

«C’est difficile de juger sa situation, a renchéri Harvey-Pinard. On l’accepte, mais on ne sait pas ce qui se passe de son côté. Il faut accepter ça. De l’autre côté, tous les autres joueurs vont le porter. On s’en va dans la bonne direction. Il faut continuer de le promouvoir.»

Gurianov n’a pas rencontré les médias après l’entraînement matinal. Le CH a expliqué qu’il s’agissait du choix de l’organisation de ne pas le rendre disponible.

Pas juste du négatif

À l’intérieur du vestiaire, Edmundson se réjouissait de voir que le refus d’un joueur n’a pas fait basculer complètement cette soirée en soutien à la communauté LGBTQ+, comme d’autres équipes de la LNH.

«Oui, je suis très fier de voir que nous tenons cette soirée, a affirmé Edmundson. Le Canadien de Montréal est une organisation qui accueille tout le monde. Nous resterons toujours comme ça. Je veux que tout le monde se sente bien au Centre Bell. Nous porterons ce chandail avec une grande fierté pour l’échauffement et nous aurons des sourires dans nos visages.»

«Nous sommes heureux de la décision de l’équipe de porter ce chandail et de promouvoir cette cause, a ajouté Gallagher. Mais nous devons aussi respecter le choix de notre coéquipier qui prend une décision pour sa famille. Le hockey est pour tout le monde.»

Un jour...

Au niveau de la LNH, il n’y a toujours pas un seul joueur qui a avoué son homosexualité.

Luke Prokop, un choix de troisième tour en 2020 des Predators de Nashville, est devenu un pionnier pour les athlètes gais en faisant sa sortie publique sur son orientation sexuelle à l’été 2021.

Dans un contexte où le hockey se dit un sport pour tout le monde et ouvert sur tous les sujets, comment explique-t-on qu’il n’y a toujours pas un seul joueur ouvertement gai dans la LNH?

«Je ne peux pas l’expliquer, a répliqué Edmundson lorsque questionné sur cette réalité. Un jour, un joueur fera sa sortie et il ouvrira la porte pour d’autres joueurs. Nous nous retrouvons dans un environnement sécuritaire ici et nous ouvrons nos bras à tout le monde.»