Quand Québec ne sait plus défendre la laïcité

Je m’avouerai poliment perplexe.

C’est ma manière de dire que je me suis mis en beau joualvert quand j’ai entendu Bernard Drainville, le père de la laïcité québécoise, réagir au moment d’apprendre qu’à Laval, deux écoles ont mis à disposition des élèves musulmans des salles de prière.

Qu’a dit Bernard Drainville ? Quelle fut sa première réaction ?

Drainville

Que cette salle posait problème dans la mesure où elle était réservée à une religion. Mais deviendrait-elle une salle de prière non confessionnelle, ouverte à toutes les religions, qu’il n’y verrait plus vraiment un problème, pour peu qu’elle soit aussi ouverte aux femmes, ce qui n’est pas le cas en ce moment.

Ne manquez pas La rencontre de l'heure Bock-Côté - Martineau, tous les jours 10h, en direct ou en balado sur QUB radio :

Certes, il s’est aussi questionné à voix haute en se demandant si une telle salle était compatible avec la laïcité. Mais il n’a pas dépassé le stade du doute, comme si son réflexe vital, devant une telle dérive, ne dépassait pas le cap du point d’interrogation.

Je me demande si Bernard Drainville, pour qui j’ai la plus grande estime, s’est rendu compte qu’en répondant ainsi, il dynamitait lui-même, sans l’aide d’Ottawa, la laïcité pour laquelle il s’est ardemment battu au temps de la Charte des valeurs ?

Je me demande s’il se rendait compte qu’il capitulait devant les exigences du multiculturalisme auquel on le sait pourtant opposé, multiculturalisme voulant notamment que chaque communauté fasse primer son identité ethnoreligieuse sur son appartenance plus vaste à la nation ?

Je me demande s’il se rendait compte qu’il pliait ainsi devant les exigences d’un communautarisme conquérant, qui entend s’imposer au cœur de l’espace public, en refusant de s’adapter à la société d’accueil, pour plutôt exiger de cette dernière qu’elle s’adapte à lui, au nom de la « diversité » ?

Je me demande s’il se rend compte qu’il se rangeait à la logique des accommodements raisonnables, à laquelle les Québécois s’opposent.

Car s’il est une institution qu’il importe justement de détacher des religions, c’est l’école publique. S’il est une institution qui doit refuser de se faire coloniser par les croyances, quelles qu’elles soient, c’est bien celle-là.

Ne manquez pas La rencontre de l'heure Bock-Côté - Martineau, tous les jours 10h, en direct ou en balado sur QUB radio :

L’école doit se poser comme le sanctuaire de la raison – d’une raison qui transcende les religions, et surtout, qui refuse de s’inféoder à leurs prescriptions particulières, d’autant qu’elles sont souvent rigoristes.

Sanctuaire

Alors qu’il faudrait interdire les signes religieux ostentatoires chez les élèves, du primaire à la fin du secondaire, et peut-être même jusqu’au cégep, Bernard Drainville semblait consentir à la création d’un endroit sanctuarisé pour la religion à l’école.

Bernard Drainville est finalement redevenu lui-même. De mardi à mercredi, il s’est rendu compte que sa position était intenable, contraire au bien commun. Il a jugé finalement ces salles de prière indéfendables. C’était la moindre des choses. On le félicitera de son retour au bon sens.

Cela nous montre bien toutefois à quel point notre laïcité est fragile, quand même ses meilleurs défenseurs semblent prêts à la sacrifier, avant de se raviser.