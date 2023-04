Tournoi des Maîtres: pas de racket sur la bouffe

AUGUSTA | S’il y a un lieu en Amérique du Nord que l’inflation n’a pas touché, c’est bien l’Augusta National. Durant le Tournoi des Maîtres, le prix de la nourriture dans les concessions est plus qu’abordable. L’endroit le plus convoité au golf est aussi le plus abordable dans le monde du sport. Avec un billet de 20 $ en main, l’exercice est frappant.

Déboutonnez vos pantalons, car vous en aurez pour votre argent et votre appétit.

Deux bières dans des verres souvenirs, deux fameux sandwichs, deux sacs de chips et un délicieux sandwich à la crème glacée aux pêches de la Géorgie pour une finale sucrée pleine de saveurs locales.

Photo François-David Rouleau

Pour deux, il est donc possible de trouver deux repas complets dans les concessions. Oubliez un instant les recommandations du guide alimentaire canadien. Il faut apprécier le gueuleton tout en observant le spectacle des meilleurs golfeurs au monde sur cette parcelle de terre sacrée de la Géorgie.

Pour couvrir les frais, la valeur des verres de bière réutilisable à l’effigie du tournoi varie de 5 $ à 10 $ chacun sur eBay. Une aubaine, donc. Et si l’on retire la « lotion sous pression » du menu, les possibilités sont nombreuses pour se remplir le bedon avec 20 piasses en main.

Il est même possible de nourrir une famille de quatre sans devoir réhypothéquer la maison et vendre un rein.

Sous le soleil, ceux qui abusent un peu trop de la bière signature Crow’s Nest peuvent même dénicher des Advil pour 50 cents.

Le prix total des 25 articles du menu atteint 66 $.

Photo François-David Rouleau

Et au Centre Bell ?

Faisons maintenant le même exercice au Centre Bell pour les spectateurs qui rendent visite au domicile d’une organisation au 28e rang de la LNH et valant 1,85 milliard $ US.

Deux bières en fût, deux hot-dogs, deux sacs de chips et un sac de friandises pour la dent sucrée coûteront 45,90 $...

Capture d'écran, Agence QMI

Selon les propos du professeur en marketing du sport à l’UQAM, André Richelieu, il s’agit là de « racket systémique », car l’organisation a le gros bout du bâton par rapport aux consommateurs.

« Les organisations sportives tirent avantage d’un rituel de consommation qui s’est développé chez les fans de sport lorsqu’ils se déplacent à l’aréna, en exigeant des prix exorbitants », avait-il jugé dans une entrevue avec un collègue de 24 heures en octobre dernier.

Un événement abordable

Pourquoi donc les prix au Tournoi des Maîtres sont si bas ? Parce que la direction du prestigieux club de golf souhaite organiser un événement abordable sans vider les poches de ses clients. Ceux-ci décident de ce qu’ils veulent acheter.

Bien qu’ils soient difficiles à obtenir, le prix des billets du Masters varie cette année entre 100 $ et 140 $ chacun, selon les jours de la semaine.

Stratégie de la Géorgie

À 230 kilomètres à l’ouest d’Augusta, le propriétaire des Falcons d’Atlanta dans la NFL, Arthur Blank, a aussi emprunté la tendance des dirigeants au veston vert après l’ouverture de son flamboyant nouveau stade en 2017.

Il a réduit les prix de moitié. L’eau, les boissons gazeuses, les bretzels et les hot-dogs coûtent 2 $. Les nachos, les frites gaufrées et la pizza, 3 $. La bière et les hamburgers, 5 $.

Sa stratégie osée a fonctionné. La vente des billets a grimpé, comme les ventes de nourriture et de marchandises.

« Nous l’avons fait parce que c’est la bonne chose à faire pour les gens qui soutiennent notre entreprise », avait alors expliqué le milliardaire à la tête d’une formation valant 4 G$ en 2022, selon Forbes.

Les Falcons occupent le 16e rang des équipes les plus fortunées de la NFL d’après le classement réputé du magazine économique.

Selon les données des Falcons, même si les prix avaient chuté de 50 % durant la saison 2017, les spectateurs avaient dépensé 16 % de plus que l’année précédente.

La marchandise en revanche

« Un fan qui dépense moins en nourriture et boisson peut ainsi dépenser plus en marchandises », avait alors indiqué le président du club, Rich McKay. Les ventes de marchandises avaient alors bondi de 90 % entre 2016 et 2017.

À l’Augusta National, les « patrons » dépensent des fortunes dans la gigantesque boutique pour obtenir des souvenirs à l’écusson jaunâtre. Il y a quelques années, le prix moyen d’une facture était évalué à environ 800 $. Celles de plus de 5000 $ sont monnaie courante. Un collègue de la presse américaine a justement dévalisé l’endroit samedi dernier pour la coquette somme de plus de 6000 $.

De toute évidence, la stratégie abordable du Masters et des Falcons n’a pas franchi la frontière et n’intéresse pas les propriétaires des équipes canadiennes, dont le Tricolore.