Tramway: le comité directeur est là pour de bon, affirme Marchand

Même si le comité directeur du tramway ne s’est pas réuni depuis plus d’un an et que deux de ses membres l’ont récemment quitté, le maire Marchand ne compte pas dissoudre cette instance.

«Le comité directeur est, présentement, dans une période où il est moins utilisé parce qu’on est beaucoup dans des enjeux de réalisation, a reconnu le maire, jeudi, en impromptu de presse. Je ne pense pas qu’on doit le fermer maintenant.»

Même si rien n’est défini pour le moment, Bruno Marchand verrait bien le comité directeur jouer un rôle après le lancement du chantier du tramway. Ses membres pourraient ainsi réfléchir aux enjeux des compensations ou encore sur les impacts des travaux sur les citoyens, a-t-il énuméré.

Le maire de Québec n’a par ailleurs pas trop voulu commenter la démission de l’homme d’affaires Yvon Charest, qui a dit mercredi ne plus vouloir siéger à ce comité. «Il a décidé de passer le flambeau et de passer à d’autres choses. Moi, je le remercie de sa contribution», a soutenu M. Marchand, peu loquace.

Début du chantier à l’automne?

D’autre part, les travaux du tramway ne débuteront vraisemblablement pas avant septembre ou octobre 2023, a fait savoir le maire Marchand. Jusqu’à maintenant, l’administration Marchand évoquait la cible de l’été 2023. Notons que les travaux préparatoires du tramway se poursuivent en ce moment.

Une mise à jour sur l’état d’avancement du mégaprojet sera connue lors d’un comité plénier prévu pour le lundi 17 avril.