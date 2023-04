«Une communauté spéciale»: les cinq ans de la tragédie des Broncos de Humboldt

La ville de Humboldt, en Saskatchewan, célébrait jeudi un triste anniversaire, soit celui des cinq ans de la tragédie impliquant l’équipe de hockey des Broncos. Pour l’occasion, les membres actuels de la concession ont rappelé ce que voulait dire pour eux de représenter cette communauté.

Le 6 avril 2018, 16 joueurs et membres du personnel de la formation de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL) ont perdu la vie dans un accident d’autocar et 13 autres ont été grièvement blessés. Au nord de Tisdale, le véhicule a été heurté de plein fouet par un camion semi-remorque. Son chauffeur a depuis écopé d’une peine de prison de huit ans pour conduite dangereuse.

Après cinq ans, le visage de l’équipe a beaucoup changé. Néanmoins, les athlètes représentant Humboldt n’ont pas perdu de leur fierté.

«C’est un privilège incroyable de faire partie de cette communauté et de voir à quel point elle tient à nous. Porter ce chandail n’est jamais quelque chose que je tiendrai pour acquis. Jouer pour cette équipe est un immense honneur et un privilège», a lancé le capitaine Ethan Zielke dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux des Broncos, jeudi.

«Jouer pour les Broncos, c’est un sentiment assez spécial, a ajouté l’ailier droit Samuel Marburg. Il n’y a pas beaucoup d’endroits au Canada où tu peux jouer au hockey et vivre cette expérience. C’est une communauté spéciale. C’est un honneur de jouer ici chaque jour.»

Des remerciements

Dans une touchante vidéo, l’un des survivants de l’accident, Kaleb Dahlgren, a réuni ses anciens coéquipiers de 2017-2018 pour remercier les gens qui ont soutenu les Broncos dans la tragédie. Le Canada au grand complet avait fait preuve d’une grande générosité à l’endroit de l’équipe en organisant toutes sortes d’initiatives et en soutenant les dons d’organes.

«Merci à toutes les personnes à travers le monde qui ont continué à nous soutenir. À tous les premiers répondants, au personnel d’étoiles, aux paramédicaux, à l’hôpital de Tisdale, au Royal University Hospital, la Pan Am Clinic. À tous ceux qui nous ont soutenus à travers les années. À tous ceux qui ont mis leur bâton de hockey sur leur porche, qui ont écrit #HumboldtStrong, qui nous ont envoyé prières, messages et dons à partir non seulement de la Saskatchewan, mais du monde entier», ont déclaré les uns après les autres les hockeyeurs survivants.

«Le soutien nous aide à passer au travers des journées difficiles. [...] Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à nos 16 anges.»

Plusieurs organisations, dont Hockey Canada et des équipes juniors, ont souligné les cinq ans de la tragédie. Mercredi soir, les Jets de Winnipeg ont porté sur leur casque un autocollant en soutien aux Broncos.