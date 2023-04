Une décision controversée, mais justifiée par le CH

L’attaquant du Canadien de Montréal Denis Gurianov a refusé à son tour de participer à l’échauffement avec un chandail arc-en-ciel dans le cadre de la soirée de la Fierté, jeudi soir, au Centre Bell.

Sa décision aurait été prise pour sa sécurité ainsi que celle des membres de sa famille vivant toujours en Russie. Une loi dans son pays d’origine empêche de faire la promotion d’autres identités de genre que l’hétérosexualité.

« Je respecte sa décision, a ainsi commenté l’entraîneur-chef Martin St-Louis, jeudi, après l’entraînement matinal. On ne sait pas quelles pourraient être les répercussions là-bas. Je ne suis pas Guri. Je ne suis pas dans ses souliers. »

Gurianov a imité plusieurs compatriotes russes, dont Ivan Provorov, des Flyers de Philadelphie, Ilya Lyubushkin, des Sabres de Buffalo, et Andrei Kuzmenko, des Canucks de Vancouver.

Ces soirées organisées à travers la Ligue nationale visent à célébrer la diversité et l’inclusion.

« Ça prend du courage pour Guri, a insisté St-Louis. Il y a toujours un prix à payer. Il va protéger sa famille, mais il va s’exposer à des millions [de personnes]. Tout le monde va le juger [...] Guri, c’est un bon kid. La famille, tu essaies toujours de protéger ça. »

Tout le monde est libre »

L’actrice et chanteuse Debbie Lynch-White, qui était chargée d’interpréter les hymnes nationaux avant la partie contre les Capitals de Washington, n’était pas choquée de savoir qu’un joueur du CH refusait de prendre part à l’échauffement avec un tel chandail.

« Je suis très heureuse que les joueurs du Canadien embarquent dans cette initiative, je trouve que c’est à l’image de notre façon de penser au Québec, de notre ouverture d’esprit, a-t-elle indiqué, avant le match. Je respecte aussi le choix individuel des gens. Chaque personne est libre. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qui ne leur tente pas... Après ça, est-ce que je rêve aussi du jour où on n’aura plus besoin de faire de telles initiatives et d’être en soutien à la communauté [LGBTQ+] ? C’est sûr que oui. Ça voudra dire que tout le monde s’aime et s’accepte. »

« Je suis très fière et excitée d’être ici ce soir [jeudi] pour la communauté », a par ailleurs ajouté Debbie Lynch-White, partisane de hockey depuis sa tendre enfance.

Pour cause, elle en était à sa première expérience comme chanteuse avant un match du Canadien au Centre Bell.

Du bon aussi

St-Louis a finalement souhaité se concentrer sur le côté positif de la soirée.

« On accroche sur le malaise, au lieu d’accorder de l’importance à tout le bon que ça amène, a dit l’entraîneur. Le malaise est créé par des situations difficiles pour certains joueurs qui essaient de protéger leur famille. C’est délicat. »

Minimalement, le Canadien n’a pas fait comme certaines autres équipes, dont les Blackhawks, le Wild, les Rangers et les Blues qui ont annulé leur soirée de la Fierté.

–Avec Jonathan Bernier

Dans les gradins, un drapeau arc-en-ciel tenu par des partisans du Canadien, près du banc des joueurs, a bel et bien été aperçu. Par ailleurs, Gurianov n’a pas été hué par la foule.