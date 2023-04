Une mère et son vice

Je vous avais écrit il y a longtemps pour vous parler de ma mère dont j’avais découvert les problèmes de jeu compulsif tout à fait par hasard. Les discussions qui avaient suivi avaient été assez houleuses vu qu’elle niait tout, même si les apparences jouaient contre elle. Vous m’aviez conseillé de prendre certaines mesures pour l’empêcher de continuer à jouer. Des mesures qui, dès que je cessais de la suivre à la trace, l’emmenaient à risquer de retomber.

Ma mère est morte il y a deux ans dans un grand dénuement. Il avait fallu qu’elle vienne vivre chez moi tellement elle manquait de tout. Nos années ensemble m’ont permis de la voir sous son vrai jour et de comprendre, même si elle ne parlait pas beaucoup, que ce qui la rongeait et la poussait au jeu remontait à son enfance. Puis elle a sombré dans une forme de démence que les médecins ont identifiée comme de l’Alzheimer, et j’ai dû la placer pour les deux dernières années de sa vie.

Pas besoin de vous dire que j’aurais préféré ne pas avoir à vivre cela avec ma mère. J’aurais préféré garder d’elle un souvenir plus gai. Mais en même temps, ça m’a permis de percer le mystère qui l’entourait quand j’étais petite fille, alors qu’elle se murait en elle-même et fonctionnait comme une automate sans âme.

En apprenant cette semaine qu’un jeune homme de 26 ans s’était suicidé après avoir joué sur un site de jeu en ligne, ça m’a ramené à ma mère. Aurait-elle pu poser un geste semblable si elle avait vécu au 21e siècle ? D’une certaine manière, je pourrais dire qu’elle s’est suicidée sans se donner la mort, en s’organisant pour tout perdre comme elle l’a fait. Comment peut-on parvenir à cacher son vice aussi longtemps à ses proches ?

J’aurais tant voulu faire mieux

Vous ne devez pas ignorer que « ...ceux et celles qui jouent souffrent d’une dépendance et sont généralement passés maîtres dans l’art de camoufler leur esclavage ». Ce qui rend encore plus difficile pour l’entourage la découverte du problème. Et ce qui rend le problème encore plus aigu de nos jours, c’est que les occasions de jouer sont à la portée de tout le monde, en tout temps et en toute intimité, grâce aux ordinateurs, aux portables et aux tablettes. Tout comme on n’a plus besoin de se rendre au Casino, puisque les machines de Loto-Québec se déploient dans tous les quartiers des grands centres.