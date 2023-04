Attention au monoxyde de carbone: des gens intoxiqués en raison d’un BBQ au charbon dans la maison

Quelques cas d’intoxication au monoxyde de carbone ont été rapportés depuis le début des pannes de courant, entre autres pour des gens qui ont allumé un barbecue au charbon à l’intérieur de leur résidence de Montréal.

Depuis minuit, Urgences-santé a reçu environ six appels en lien avec ce gaz surnommé le «tueur silencieux» puisqu’il est invisible et inodore. Des 12 personnes traitées par les paramédics, quatre ont dû être conduites à l’hôpital. Leur vie n’est toutefois pas en danger.

Dans d’autres cas, des gens ont été intoxiqués en raison de génératrices placées à l’extérieur, mais trop près d’une fenêtre.

«Les génératrices doivent être placées le plus loin possible de la maison et il ne faut pas ouvrir de fenêtre», explique le superviseur aux opérations chez Urgences-santé, Jean-François Charest.

Le volume d’appel demeure toutefois plutôt normal pour le service ambulancier qui dessert Montréal et Laval. Des accidents de voiture et des chutes de piétons ont également été rapportés en raison du verglas.

Le monoxyde de carbone:

N’irrite ni les yeux ni les voies respiratoires

Extrêmement dangereux et possiblement mortel

Seul un détecteur de monoxyde de carbone peut détecter sa présence

Peut être dégagé par:

Des appareils de chauffage non électriques (fournaises au mazout, foyers au bois, poêles à combustion, chaufferettes au propane)

Véhicules à moteur (automobiles, motoneiges, bateaux, VTT)

Les électroménagers au propane ou au gaz naturel (cuisinières au gaz ou réfrigérateurs au propane)

Appareils et outils à essence (tondeuses, scies, génératrices)

Outils de plein air (barbecues, lampes à l’huile et réchauds)

Vous pourriez être intoxiqué si vous avez:

Maux de tête

Fatigue

Nausées

Vomissements

Étourdissements

Source: Gouvernement du Québec