175 ans pour l’Institut canadien de Québec

L’Institut canadien de Québec (ICQ) fête ses 175 ans cette année. Pour l’occasion, l’organisation a prévu plusieurs activités en lien avec son histoire et sa mission de promotion de la littérature.

« C’est une grande étape pour l’ICQ et une grande fierté de faire partie de sa riche histoire. Nous marchons sur les traces d’hommes et de femmes qui ont contribué à protéger la culture canadienne-française alors qu’elle était menacée », fait valoir le directeur général de l’organisme, Dominique Lemieux.

Les prochains mois verront défiler une foule d’évènements et de gestes de toutes sortes pour souligner la longue histoire du plus vieil organisme culturel francophone encore actif en Amérique du Nord.

En mai, un documentaire sur l’histoire de l’ICQ et les débuts de la Bibliothèque de Québec sera présenté dans chacun des établissements de l’organisation. En lien avec ses projections, deux artéfacts conservés par le réseau des bibliothèques seront exposés.

Au cours du mois d’août, une installation extérieure à place D’Youville portera sur l’importance de l’organisation centenaire dans le paysage culturel de Québec. Dans les semaines suivantes, une conférence-spectacle reviendra sur les 175 ans de l’ICQ avec des anecdotes et des faits méconnus de son histoire.

Collaboration

L’organisation responsable de la Bibliothèque de Québec célèbre également les 125 ans de son partenariat avec la Ville. Depuis le 23 mars 1898, la collaboration avec l’ICQ a permis le développement d’un réseau de 26 établissements partout sur le territoire de Québec.

« On peut se targuer d’avoir l’un des réseaux les plus performants et fréquentés au Québec, constate la conseillère principale de la vie organisationnelle et des relations publiques, France Plourde. Ce n’est pas commun qu’un organisme gère les bibliothèques d’une ville, c’est un partenariat extrêmement important pour les deux parties impliquées. »

D’après Dominique Lemieux, la Bibliothèque de Québec s’est toujours démarquée par son avant-gardisme, notamment en ce qui a trait à l’informatisation.

« Nos prédécesseurs ont toujours su évoluer en fonction de la demande et de la société et on veut continuer à miser sur cet aspect. Ça fait partie de notre histoire, mais aussi de notre avenir. »