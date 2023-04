TREMBLAY, Cécile



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Cécile Tremblay. Elle était la fille de feu madame Cécile Hamel et de feu monsieur Léger Tremblay. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa sœur Gisèle Tremblay (Noel Soulard); ses nièces : Julie, Sophie et Josée Soulard), sa belle-sœur Raymonde Delisle, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses 8 frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédé dans la mort. La famille tient à remercier tous ceux qui ont pris soin de Cécile au fil des ans, tout particulièrement aux employés de l'Auberge Boischatel. Un merci particulier à l'organisme Feu-Vert qui l'a accompagnée durant plusieurs années. La famille recevra les condoléancesde 15h à 16h àLes cendres seront remises à sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294