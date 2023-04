Après le verglas, le printemps et la douceur s’installent enfin!

Même si les séquelles de la tempête de verglas sont encore visibles dehors, les Québécois pourront profiter désormais du beau temps ensoleillé avec de la douceur qui s’installe dès ce long week-end de Pâques.

Malgré le décor d’apocalypse qui se donne à voir, le froid, la neige et le verglas seront chose du passé, maintenant que le printemps s’installe pour don bon, alors que les premières températures avoisinant les 20 degrés sont attendues pour la semaine prochaine.

Un peu d’instabilité demeure toutefois de mise vendredi, notamment dans certains secteurs du centre et de l’est de la province avec quelques averses de neige soutenues par des rafales de 60 km/h, notamment en Estrie, à Québec et au Saguenay et le Bas-Saint-Laurent.

La situation va s’améliorer samedi, puisque Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages pour la majeure partie de la province qui connaîtront une sensible remontée des températures.

Mais, lundi, on aura droit à un véritable temps printanier avec un beau soleil dans un ciel azuré partout au Québec et un mercure à la hausse pour atteindre 11 degrés à Québec et 15 degrés à Gatineau, à Sherbrooke et à Montréal, selon les prévisions de l’agence fédérale.