Attention monoxyde de carbone: une soixantaine d’intoxications dans les dernières heures seulement

La direction régionale de santé publique appelle à la prudence après plus d’une soixantaine de signalements d’intoxication au monoxyde de carbone «évitables» dans les dernières heures seulement.

«Ces intoxications mettent une pression sur les urgences qui affichent, pour certaines, un taux d’occupation dépassant les 200%. Ces intoxications sont évitables en n’utilisant pas d’appareils à combustion destinés à un usage extérieur, à l’intérieur», peut-on lire dans un communiqué de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal vendredi.

Dans les dernières heures seulement, elle aurait reçu plus d’une soixantaine d’appels pour des interventions en lien avec une intoxication au monoxyde de carbone (CO).

La situation serait «particulièrement préoccupante» dans les quartiers de Lasalle, Montréal-Nord, Saint-Laurent, Ahuntsic et Pierrefonds, a-t-elle précisé par écrit.

Vu la panne de courant, plusieurs foyers tentent de se réchauffer en utilisant des appareils extérieurs de chauffage ou de cuissons à l’intérieur de leur propriété.

Le problème avec le monoxyde de carbone, c’est qu’il peut facilement passer inaperçu puisqu’il s’agit d’un gaz inodore, incolore et sans saveur, généré par la combustion.

Le gaz est cependant toxique et peut provoquer des intoxications pouvant entraîner des pertes de conscience, des convulsions et même des décès, dans les cas plus sévères, a énuméré le DRSP.

Les premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone sont les maux de tête, des étourdissements, de la fatigue, des troubles visuels, des nausées et des vomissements.

Très tôt ce matin, Urgences-Santé rapportait déjà 26 interventions dans les 24 dernières heures, touchant 62 patients évalués. Là-dessus, 17 interventions avaient eu lieu à Montréal, tandis que les neuf autres ont été effectuées à Laval.