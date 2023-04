Au plus offrant!

Un encan silencieux interactif au profit du 17e Souper-bénéfice de la jonquille de Québec débute aujourd’hui, le 7 avril, pour se terminer le 19 avril, en soirée, lors de l’évènement qui se tiendra au Quai 30 du Port de Québec. Cet encan s’adapte à tous les budgets et à tous les goûts avec une cinquantaine de prix : des cartes-cadeaux de restaurants et de boutiques, des œuvres d’art, des nuitées dans des hôtels, des forfaits de golf et bien plus encore, vous pouvez accéder à l’encan en cliquant sur le lien https://www.macause.com/?exit

Vous pourrez aussi faire des dons afin de soutenir des projets de recherche de la Société canadienne du cancer, par exemple des projets sur les cancers infantiles, le cancer du cerveau et le cancer de la prostate. Misez en grand nombre pour faire avancer la recherche sur le cancer, car cette maladie nous touche tous, de près ou de loin.

Mission accomplie

CourtoisiePhoto fournie par les Oeuvres

Le 20e Bistro gastronomique au profit des Oeuvres Jean-Lafrance, présenté récemment sous la présidence d’honneur de Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction chez Beneva, a réuni 450 invités à l’hôtel Le Bonne Entente et a permis d’amasser 165 000 $, ce qui permettra aux Oeuvres de poursuivre sa mission d’accompagnement et d’éducation des jeunes en difficulté. La soirée soulignait également le 25e anniversaire de l’organisme qui, au fil des ans, a accueilli pas moins de 1000 jeunes entre le 1er novembre 1998 (la première Maison) et aujourd’hui et qui a aussi aidé nombre de familles par le biais de la Maison, du Magasin Partage et de plusieurs projets et actions concrètes d’aide communautaire et humanitaire. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Jean-François Chalifoux, le père Jean Lafrance et Jasmin Gilbert, président du CA des Oeuvres Jean-Lafrance.

Directrice Talents et culture

Photo fournie par le MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) m’annonce la nomination de Nadia Béland (photo), à titre de directrice Talents et culture. À la suite d’un processus de recrutement rigoureux, réalisé avec une firme externe, le comité de sélection, composé de plusieurs membres de la direction du Musée, dont le directeur général, Jean-Luc Murray et Daniel Mercure, membre du conseil d’administration du Musée, la candidature de Nadia Béland s’est vite imposée. Mme Béland compte 20 ans d’expérience à la direction des ressources humaines dans différents secteurs d’activité, dont les trois dernières années dans une société d’État du gouvernement du Québec. Nadia Béland entrera en fonction le 11 avril.

Anniversaires

Photo tirée de la page Facebook de Carole Bergeron

Carole Bergeron (photo), directrice des Communications et du Marketing et responsable des achats en boutique, Golf La Tempête... Ève Salvail, ex-top model, née à Matane, 50 ans... Pascal Dupuis, jeune retraité de la LNH (Penguins), 44 ans... Russell Crowe, acteur néo-zélandais, 59 ans... Élise Guilbault, comédienne et actrice, 62 ans... Michel Germain, descripteur des matchs de l’Océanic de Rimouski LHJMQ, 63 ans... Gilles Valiquette, auteur-compositeur-interprète, 71 ans... Michèle Torr, chanteuse française, 76 ans... Bill Stoneman, lanceur avec les Expos de 1969 à 1973, 79 ans... Francis Ford Coppola, réalisateur et scénariste, 84 ans.

Disparus

Photo d'archives, Agence QMI

Le 7 avril 2022 : Micheline Lachance (photo), 78 ans, historienne et autrice qui a signé plus d’une vingtaine de romans et qui a également été journaliste à L’Actualité et rédactrice en chef du magazine Châtelaine, de 1989 à 1994... 2020 : Julie Sauvé, ancienne entraîneuse de Sylvie Fréchette (pendant 18 ans) et membre du Panthéon des sports canadiens, 67 ans... 2020 : Ghyslain Tremblay, 68 ans, comédien québécois (Les 100 tours de Centour)... 2019 : Seymour Cassel, 84 ans, acteur américain qui a tourné des films avec Jerry Lewis, Elia Kazan ou Wes Anderson... 2016 : Marcel Dubé, 86 ans, prolifique écrivain et pionnier de la dramaturgie québécoise... 2015 : Geoffrey Lewis, 79 ans, acteur américain et père de l’actrice Juliette Lewis... 2013 : Lilly Pullitzer Rousseau, 81 ans, créatrice américaine de mode... 2013 : Carl Williams, 53 ans, boxeur américain... 2012 : Mike Wallace, 93 ans, célèbre journaliste américain (CBS)... 2011 : Pierre Gauvreau, 88 ans, artiste peintre et auteur québécois... 2009 : Alex Desmeules, 78 ans, ex-réalisateur de télévision (Télé-4)... 2009 : Dave Arneson, 61 ans, cocréateur de Donjons et Dragons.