Célébrer Pâques en famille

La pandémie nous a privés de plusieurs rendez-vous familiaux, dont l’incontournable repas pascal, décliné en brunch, dîner ou souper.

Chaque famille semble avoir ses traditions : gigot d’agneau chez certains, jambon à l’os et délices d’érable chez d’autres. Pâques rime avec festin de crabe dans plusieurs familles – les chanceux ! Pour vous accompagner dans ces célébrations printanières, les Méchants Raisins vous proposent 15 trouvailles dans toutes les gammes de prix. Du bon vin et des gens qu’on aime, réunis autour de la table : c’est ça, l’accord parfait !

Domaine Comte Senard, Bourgogne 2020, Ana

France 13,5 % | ★★★★ | $$$1/2 | 39,75 $

Code SAQ : 13831920

La famille Sénard veille sur quelques-uns des plus beaux terroirs de la Côte de Beaune, en rouge, notamment sur la colline de Corton. Longtemps dessinés à gros traits, les vins du domaine brillent maintenant par leur pureté et par leur précision. Lorraine Sénard signe un bel éventail de rouges, dont l’excellent Aloxe-Corton 1er cru Les Valozières 2020 disponible en petites quantités à la SAQ (114,75 $ ; 14885858), ainsi que ce délicieux vin blanc, issu d’un vignoble situé entre Aloxe-Corton, Pernand-Vergelesses et Savigny-lès-Beaune, tout en bas de coteau. Le vin a de la tenue et du caractère, avec du gras et du volume en milieu de bouche et une acidité fraîche qui sous-tend la matière. Un excellent bourgogne blanc !

Château Mourgues du Grès, Terre d’Argence 2021, Pont du Gard

France 14 % – Biologique | ★★★★ | $$1/2 | 25,45 $

Code SAQ : 11874264

Si vous aimez les rouges de cette belle propriété du sud de la vallée du Rhône, vous tomberez aussi sous le charme de ce vin blanc ample, issu de viognier, de petits mansengs et de roussanne cultivés dans la zone des Costières de Nîmes. Le petit manseng, cépage du sud-ouest de la France, se fond à merveille aux viognier et roussanne, livrant un vin à la fois généreux, gorgé de soleil, frais et salin. Un vin blanc de texture, long et assez complexe, à servir autour de 12 °C, avec une tarte salée au fenouil.

Rectoral do Umia, Rias Baixas 2021, Abellio

Espagne 12,5 % | ★★1/2 | $1/2 | 16,75 $

Code SAQ : 13565385

Un très bel exemple d’albariño mûr et gorgé de saveurs de fruits jaunes, provenant de différents secteurs de la D.O. Rías Baixas. Suave et frais à l’attaque, avec des saveurs de pêche, de noyau d’abricot et de caramel. Le travail des lies apporte une agréable onctuosité, qui enrobe l’acidité. Pas très long, mais sec et de fort, belle qualité pour le prix.

Domaine Loubejac, Chardonnay 2021, Willamette Valley

États-Unis 13 % | ★★★ | $$1/2 | 25,65 $

Code SAQ : 13003201

D’un chardonnay américain, on pourrait s’attendre à l’archétype du vin boisé et beurré aux parfums de fruits tropicaux, mais pas ici. Au contraire, ce blanc, sans être tendu, affiche une étonnante vivacité ; ample et détaillé, avec des notes de fruits blancs et une touche d’agrume. Bonne persistance et impression salivante en finale.

Bodegas Paniza, Cariñena 2020, Chardonnay, Viñas de Paniza

Espagne 13 % - Biologique | ★★ | $1/2 | 15,60 $

Code SAQ : 13710829

Un chardonnay espagnol élaboré par la coopérative Paniza, située dans le village du même nom, dans la région d’Aragon, à l’ouest de Barcelone. Profitant d’une position en altitude, les vignes livrent un raisin mûr ayant préservé un bon niveau d’acidité. Parfums de fruits blancs, de brioche et une touche de miel. La matière ample dotée d’une assez bonne vivacité donne un vin net aux flaveurs agréables. Simple, efficace, et surtout pas cher.

Château Haut-Breton Larigaudière, Margaux 2016

France 13,5 % | ★★★1/2 | $$$1/2 | 42,25 $

Code SAQ : 732065

Le vin de ce domaine de Margaux n’est jamais puissant ni spectaculaire, mais il est fidèle à ses origines médocaines et il procure toujours du plaisir à table. D’abord par sa composition (85 % cabernet sauvignon), mais surtout par sa droiture, sa tenue de bouche et son profil très digeste. Bonne consistance et finale savoureuse aux accents de noyau de cerise et de mine de crayon. Un accord parfait pour le gigot d’agneau pascal. Versez-le en carafe d’une à deux heures avant le repas ou laissez-le reposer en cave jusqu’en 2028.

Damien Coquelet, Beaujolais-Villages 2020, Fou du Beaujo

France 13,5 % - Biologique | ★★★ | $$ | 20,95 $

Code SAQ : 12604080

Un style « champ gauche », dans la lignée des vins produits par son beau-père, Georges Descombes, mais avec un trait de personnalité qui lui est propre, Damien Coquelet signe des vins bien ficelés. Le côté perlant en attaque disparaît rapidement pour laisser place à une matière ronde et fruitée. Pas le plus complexe, certes, mais flatteur avec ses saveurs de cerise et de zeste d’orange. Servir frais et aérer de 15 à 20 minutes en carafe.

Altolandon, Manchuela 2021, Garnacha, Milhistorias

Espagne 13,5 % – Biologique | ★★★ | $1/2 | 16,25 $

Code SAQ : 13794111

Amateur de vin rouge de soif ? Vous trouverez votre bonheur à peu de frais avec cette garnacha de la Mancha – ça rime en plus ! Les vignes de Rosalía Molina et Manolo Garrote grimpent à plus de 1000 m d’altitude, tout au nord de l’appellation Manchuela. Leur 2021 est encore plus juteux et gouleyant que les derniers millésimes, ce qui n’exclut pas une certaine densité en milieu de bouche et un éventail de saveurs étonnamment garni. Un vrai régal printanier, surtout s’il est servi frais, autour de 15 °C.

Envínate, Albahra 2021

Vin d’Espagne 13,5 % | ★★★1/2 | $$ | 23,75 $

Code SAQ : 13566732

Depuis 2005, les membres du collectif Envínate revalorisent des terroirs exceptionnels d’Espagne, parfois laissés en friche parce que trop compliqués à cultiver. Leur cuvée Albahra provient du secteur d’Almansa, au sud-est de Castille-La Manche. Un assemblage de garnacha tintorera (alicante bouschet) et de moravia agria, un cépage noir hyper rare. Mis en bouteille sans filtration avec un minimum de SO2, le 2021 semble un peu plus charnu que les derniers millésimes goûtés, ce qui n’enlève rien à son profil croquant; les tanins sont compacts, un peu granuleux et soulignés d’une acidité fraîche. Un délice avec des grillades ou une piperade.

Quinta da Serradinha, Vinho Tinto 2019

Portugal 13,5 % - Biologique | ★★★ | $$1/2 | 26,75 $

Code SAQ : 13286861

Retour sur les tablettes de cet excellent rouge portugais qui provient de la région viticole située non loin de Lisbonne, la capitale. Dominé par le castelao et complété par divers cépages autochtones, ce rouge explose au nez avec des notes fruits noirs, de balsamique et de poivre. Une matière généreuse s’articulant autour de tanins modérés et d’une acidité relevée. Un vin prégnant qui laisse une agréable finale fruitée avec des accents de fumée. À passer en carafe 15-20 minutes pour de meilleurs résultats.

Buvez moins. Buvez mieux.

Finca Villacreces, Pruno 2020, Ribera del Duero

Espagne 14 % - Biologique | ★★★ | $$ | 21,85 $

Code SAQ : 11881940

On ajoute une petite touche de cabernet-sauvignon à ce vin espagnol essentiellement constitué de tempranillo, cépage rouge emblématique du pays. Dans le verre, c’est un vin à la robe profonde et violacée. Charmeur, le nez livre des notes de cigare frais, d’encre, de fruits noirs, de vanille et d’épices douces. C’est joufflu et bien structuré au départ, puis le vin s’assouplit et s’exprime de mieux en mieux. Servir autour de 16 °C et à passer en carafe une trentaine de minutes.

Château de Gourgazaud, Le Secret de Mathilde 2020, Minervois

France 14 % | ★★1/2 | $$ | 18,95 $

Code SAQ : 15069537

Les vins de ce domaine familial situé dans le Minervois, une des meilleures régions du Languedoc, sont d’une qualité constante et irréprochable. Ici, la syrah (70 %), le grenache (15 %) et le mourvèdre (15 %) vous transportent en plein soleil avec des notes de myrtilles, de bleuets, de violette, d’eucalyptus et de réglisse. En bouche, on devine un fruité d’assez bonne densité, des tanins mûrs et une finale fruitée qui perdure. Toujours une belle affaire à moins de 20 $.

JC Wickens, Agterpaaie 2020, Swartland

Afrique du Sud 12,5 % | ★★★ | $$ | 20,60 $

Code SAQ : 15071477

Formé à l’Université de Stellenbosch, Jasper Wickens a évolué auprès d’Adi Badenhorst, grande figure de la viticulture au Swartland, avant de voler de ses propres ailes. Ses vins s’inscrivent dans la même lignée que ceux de son mentor : pureté, éclat et précision. On le constate avec cette cuvée de touriga nacional, un cépage portugais, qui se livre sans détour avec ses parfums expressifs de cerise, de fumée et de violette. En bouche, le vin est compact, sans être dur, et un fruité juteux enrobe ses tanins. D’une grande buvabilité, il ira à merveille avec l’agneau ou les viandes braisées.

André et Mireille Tissot, Crémant du Jura rosé

France 12,5 % – Biodynamie | 36,25 $

Code SAQ : 13236670

Depuis qu’il a pris la relève de ses parents, en 1989, Stéphane Tissot a fait croître le domaine familial d’Arbois ; en superficie, portant la taille du vignoble à 50 hectares, mais surtout en qualité, certains de ses vins flirtant souvent avec la perfection – si elle existe. Son crémant rosé est un poème. Une expression élégante et bien incarnée des cépages pinot noir, de trousseau et de poulsard ; les saveurs complexes, entre griotte, pomme blette, amande et pain grillé, sont portées par des bulles fines et une mousse aérienne, quoique substantielle. Un must pour le brunch

de Pâques.

Domaine St-Jacques, Brut 2018

IGP Vin du Québec 12,5 % | 33,75 $

Code SAQ : 14721888

Le vignoble de la famille Du Temple-Quirion est situé à Saint-Jacques-le-Mineur, en Montérégie. Le site de la SAQ indique 2019, mais c’est essentiellement du 2018 qu’on trouve en ce moment dans le réseau. Un mousseux de méthode traditionnelle, composé de chardonnay et de vidal à parts égales, élevé sur lies pendant 24 mois et dosé à 6 g/l. Couleur or pâle ; nez de citron vert, de pomme, d’ananas et de fumée. Suave et onctueux à l’attaque ; saveurs de poire et d’amande rehaussées par l’acidité et finale délicatement briochée. Avec un quartier de crabe, c’est le bonheur !

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher