Chandail de la Fierté: l'hypocrisie de la LNH

Hier, les joueurs du Canadien de Montréal ont fait le choix de porter le chandail avec un logo arc-en-ciel, à l’effigie des communautés LGBTQ+.

Tout à leur honneur.

Sauf pour un, Denis Gurianov qui, à l’image d’autres joueurs russes, évoquant leur religion et la peur des représailles en Russie, ont décidé de ne pas porter le chandail.

Même chose pour des joueurs nord-américains, comme Eric Staal et James Reimer, ce dernier estimant ne pas pouvoir supporter « l’activité et le style de vie » des membres LGBTQ+.

Religion et Russie, les belles excuses, toi.

Discorde

Ce très simple chandail s’est transformé en champ de bataille.

Mais il en est surtout un qui révèle une vérité, celle de l’homophobie qui y persiste et l’hypocrisie qui y règne en haut lieu.

Quelque chose s’est délié depuis que le premier joueur, Ivan Provorov des Flyers, a décidé qu’il ne l’arborerait pas.

Cela allait à l’encontre de sa religion, et donc, de ses valeurs, et donc, de ses idées. La religion, devenue le paravent utile à l’homophobie.

Évoquons un autre scénario : et si c’était un joueur, évoquant tout simplement ses positions politiques – disons à l’extrême droite – contre l’homosexualité, serait-ce acceptable ? Une religion, n’est-ce pas, aussi, un ensemble d’idées et de valeurs ?

Les joueurs n’ont pas à être embrigadés dans l’« activisme » des communautés LGBTQ+, disent les autres.

Vraiment ? On ne demande pas aux joueurs de se transformer en militant pour la cause, et de toutes les revendications dans le détail de celles-ci, mais tout simplement d’affirmer l’ouverture de la ligue à toutes les orientations sexuelles.

Une forme d’acceptation et de respect élémentaire. C’est apparemment trop.

Hypocrisie

Il est fascinant de constater l’hypocrisie totale de la LNH – qui fait dans le marketing plutôt que dans l’engagement sincère.

Comme si une organisation ne pouvait pas se tenir droite face à cette homophobie déguisée.

Ceux qui refusent de le porter, comme Denis Gurianov du Canadien, il y a une solution : qu’ils soient suspendus le temps de la partie. Assez simple.