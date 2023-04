Championnat du monde de l’IIHF: cinq joueurs du CH qui pourraient représenter leur pays

Le calendrier régulier du Canadien de Montréal tire à sa fin et certains de ses joueurs qui ne seraient pas rassasiés après cette difficile saison pourraient représenter leur nation au Championnat du monde de l’IIHF, en mai.

• À lire aussi: «Joel, c’est un naturel» –Rafaël Harvey-Pinard

Cette classique annuelle aura lieu du 12 au 28 mai 2023 dans les villes de Tampere, en Finlande, et de Riga, en Lettonie. Une fois de plus, la Russie et le Belarus ne pourront y participer en raison du conflit qui a éclaté en Ukraine.

Voici cinq joueurs du Tricolore en bonne santé qui pourraient participer à ce tournoi remporté par le Canada en 2022.

Nick Suzuki (Canada)

Getty Images via AFP

Il serait assez surprenant que le capitaine et homme de fer du CH ne profite pas de la saison morte pour panser ses bobos. Pour une deuxième campagne consécutive, l’athlète ontarien est le seul membre du Canadien à avoir participé à tous les matchs des siens. La formation de l’unifolié accueillerait tout de même à bras ouverts le numéro 14 dans ses rangs. Tout en changeant pratiquement de compagnons de trio à chaque partie en raison de l'hécatombe qui a sévi chez le Tricolore, Suzuki a récolté 24 buts et 63 points en 79 matchs. Il a déjà représenté la feuille d’érable au niveau junior et peut être utilisé à toutes les sauces par son entraîneur-chef.

Mike Matheson (Canada)

Getty Images via AFP

Peut-être la plus grande surprise de la saison à Montréal, Matheson a prouvé qu’il avait l’étoffe d’un premier défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Le natif de Pointe-Claire épate par sa mobilité, ses instincts offensifs et sa lecture du jeu, et il occupe le 17e rang du circuit parmi les arrières au chapitre de la moyenne de points par match (0,73). En considérant que des défenseurs tels que Nick Holden et Dysin Mayo ont représenté le Canada au dernier Mondial senior, Matheson recevra assurément un appel du directeur général Doug Armstrong. Étant donné qu’il a été limité à moins de 50 parties cette saison, il pourrait encore avoir de l'essence dans le réservoir et être tenté de participer au tournoi de l’IIHF pour une troisième fois.

Samuel Montembeault (Canada)

Martin Chevalier / JdeM

Certes, le nom de la fierté de Bécancour ne saute peut-être pas aux yeux quand on pense à la crème de la crème des portiers canadiens. En se rappelant que Logan Thompson, Chris Driedger et Matt Tomkins se sont partagé la tâche devant la cage de l’unifolié en 2022, la candidature de Montembeault ne devient toutefois pas si loufoque. L’homme masqué québécois a volé plusieurs matchs dans les couleurs du Tricolore cette saison et son taux d’efficacité de ,906 en 37 duels relève pratiquement de l’exploit. Il ne s’est jamais laissé décourager, même s’il devait assurer les arrières de la brigade défensive la plus inexpérimentée du circuit. Évoluer au sein d’une équipe compétitive pourrait lui faire le plus grand bien et lui donner des munitions lorsqu’il négociera sa prochaine entente contractuelle.

Jesse Ylönen (Finlande)

Martin Chevalier / JdeM

La formation finlandaise pourrait devoir se priver des services de plusieurs de ses vedettes offensives en mai. Mikko Rantanen, Sebastian Aho et Roope Hintz, pour ne nommer qu’eux, participeront aux séries de la LNH. Ylönen est encore méconnu à travers le circuit, mais son puissant tir pourrait dépanner la nation nordique en attaque massive. De plus, l’ailier de 23 ans a déjà représenté la Finlande à plusieurs reprises au niveau junior, dont au Championnat du monde des moins de 20 ans en 2019, où il avait récolté six points en sept matchs. Cette saison, Ylönen affiche une meilleure moyenne de points par match (0,44) que plusieurs de ses compatriotes, dont Joel Armia et Jesse Puljujarvi.

Sean Farrell (États-Unis)

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le plus récent ajout de la formation montréalaise ajoutera-t-il un chapitre à sa saison rocambolesque? Après avoir terminé sa carrière collégiale sur une excellente note avec le Crimson de l’Université Harvard, où il a amassé 53 points en 34 duels, Farrell a paraphé son contrat d’entrée et a déjà disputé quatre matchs dans la LNH. Il a même inscrit son premier but chez les professionnels à son baptême du feu au Centre Bell. Le natif du Massachusetts semble d’autant plus dans les bonnes grâces des dirigeants du pays de l’oncle Sam : il a non seulement participé au Championnat du monde senior en 2022, mais aussi aux Jeux olympiques de Pékin. Malgré son jeune âge, il avait récolté un total de cinq buts et 12 points en 14 duels.

Parmi les joueurs se trouvant à l’infirmerie qui pourraient aussi représenter leur pays, on compte Jordan Harris (États-Unis), Josh Anderson (Canada), Kirby Dach (Canada) et Jake Allen (Canada).