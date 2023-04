Crise en éducation: personne ne veut être directeur d’école

Il n’y a pas que les professeurs qui manquent à l’appel dans les écoles du Québec, c’est aussi le cas des directeurs, et la liste diminue dangereusement.

En 2023, il n’y a que 68 candidats qui attendent un poste. Le problème ? Le réseau compte environ 200 départs par année.

Pour le président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE), Nicolas Prévost, ce nombre est inquiétant et nettement insuffisant.

«Quand on parle de 68 candidats à travers le Québec, on est loin du compte» a-t-il déploré.

Chacun des 46 Centre de service scolaire (CSS) gère sa propre banque de candidats. Mais en ce moment, parmi les 3700 postes de direction, 22 sont inoccupés. Personne ne veut prendre la relève.

«Pour répondre aux besoins, soit un directeur se tape le travail en double en occupant la chaise dans deux écoles, soit on fait appel à un retraité», a expliqué M. Prévost.

Il estime qu’environ 100 départs par année proviennent des retraites, et 100 autres sont liés aux congés de maladie ou de maternité.

Puisque les candidats sont difficiles à séduire, on a été forcé de diminuer le nombre d’années d’expérience requis.

Normalement, le candidat qui aspire à un poste de direction doit cumuler un minimum de huit ans en enseignement. On demande cinq ans pour un poste d’adjoint.

Mais plusieurs CSS doivent demander des dérogations afin de pouvoir embaucher des candidats qui n’ont que deux ans d’expérience en enseignement.

«Même avec ces ajustements, on peine à recruter», a admis Nicolas Prévost.

Le président explique qu’une dérogation est très simple à obtenir. Lorsqu'un CSS a un poste à combler, et qu’il n’obtient aucune candidature, il se tourne vers de jeunes enseignants.

Un processus rapide

Même s’il s’agit de postes clé dans notre système d’éducation, la situation actuelle force les établissements à prendre des décisions de plus en plus rapides.

Le processus de sélection peut se compléter en seulement un mois : en 30 jours, le candidat a été rencontré, évalué, ses tests psychométriques ont été analysés et l’offre d’embauche a été déposée.

«C’était une exception il y a sept ou huit ans, mais présentement, c’est presqu’une norme à travers le Québec de trouver une jeune direction d’établissement de 25 ou 26 ans.»

Selon la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement, la raison qui explique ce manque criant est simple : la carrière de directeur n’est plus attirante.

Des conditions acceptables ?

Les conditions de travail se sont dégradées et beaucoup quittent avant l’âge de leur pleine retraite. «Ils sont épuisés», s’est désolé M. Prévost.

Il faut ajouter à cela le faible écart salarial entre les deux professions. Pour un travail qui demande normalement plus d’heures et plus de responsabilités, un directeur peut être moins payé qu’un enseignant ayant cinq ans d’expérience.

Le directeur aura un taux horaire d’environ 30,47 $, tandis qu’un enseignant aura un taux horaire de 40,63 $, basé sur le nombre de jours travaillés.

Ajoutons à cela des vacances écourtées pour ces directeurs. Voilà ce qui pourrait expliquer que les enseignants préfèrent garder leur poste plutôt que de monter en grade.

Nombre d’heures travaillées en moyenne par semaine : Directeur / adjoint = 53 heures vs. Enseignant = 40 heures

Salaire d’entrée : Près de 84 000 $ pour un directeur, près de 78 000 $ pour un directeur adjoint contre près de 65 000 $ pour enseignants avec 5 ans d’expérience*

Jours travaillés : 280 jours pour un directeur ou un adjoint contre 200 jours pour un enseignant

Taux horaire approximatif : 30,47 $ pour un directeur, 28,30 $ pour un adjoint et 40,63 $ pour un enseignant

*Le salaire exact de 65 489 $ correspondant à l’échelon 9 de l’échelle salariale.

Un enseignant qui a terminé son baccalauréat débute normalement à l’échelon 4 (55 326 $).