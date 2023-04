Des photos inédites de Pink Floyd durant la tournée pour The Dark Side of the Moon

Pour marquer les 50 ans de la sortie de l’album mythique de Pink Floyd The Dark Side of the Moon, un tout nouveau livre vient de paraître avec plus de 130 photos inédites ou rares du groupe anglais lors de ses tournées de 1972 à 1975. C’est l’éditeur québécois Cardinal qui a réussi à obtenir les droits francophones du livre pour le Canada.

Âgé de 45 ans, Antoine Ross Trempe n’était pas né lors de la sortie de The Dark Side of the Moon. Mais comme bien des gens, le directeur général des Éditions Cardinal est tombé amoureux de la formation britannique durant l’adolescence.

Photo courtoisie Storm Thorgerson et Aubrey « Po » Powell, Hipgnosis, Pink Floyd Music Ltd

En octobre 2022, quand il a vu le nouveau livre sur Pink Floyd durant la Foire du livre de Francfort, en Allemagne, l’éditeur s’est rapidement informé pour savoir si les droits du livre en français étaient disponibles.

« On m’a dit que personne ne les avait encore acquis, ni en France ni au Québec, dit-il. C’était comme une anomalie, à quelque part. Je me suis dit que c’était l’occasion de se payer un trip. »

Photo courtoisie Storm Thorgerson et Aubrey « Po » Powell, Hipgnosis, Pink Floyd Music Ltd

Petite maison d’édition spécialisée dans les beaux livres, Cardinal a rarement publié des livres de musique. « C’est un créneau qu’on veut exploiter », dit Ross Trempe.

Une fois l’entente convenue avec la maison britannique Thames & Hudson, l’équipe de Cardinal a eu à peine une semaine pour traduire le livre. Heureusement, le bouquin ne compte que des légendes pour les dizaines de photos.

Photo courtoisie Archives de Jill Furmanovsky

Scène et coulisse

Dans ce livre, qui compte 80 % de photos inédites, on suit Pink Floyd durant la dernière année de création de The Dark Side of the Moon et durant les quelques années de tournée qui ont suivi.

« Il y a des photos prises par des membres du groupe et des photographes qui accompagnent la tournée, mentionne l’éditeur. Il y a des photos de scène, des photos en coulisse, des photos prises dans des moments de pause où ils boivent du vin. »

Photo courtoisie Storm Thorgerson et Aubrey « Po » Powell, Hipgnosis, Pink Floyd Music Ltd

Les photos les plus surprenantes ? Celle où l’on voit les musiciens... jouer au squash ! « Ça m’a bien fait rire, avec le look des raquettes des années 1970. Ils sont tous en blanc. Tu n’imagines pas vraiment des rockeurs jouer au squash. »

Avec le 50e anniversaire de l’album The Wall qui arrivera en 2029, Antoine Ross Trempe a-t-il déjà demandé les droits pour un futur livre ? « On me tient au courant, répond-il en riant. On verra, rendu là. Mais ce serait le fun, c’est sûr. »

Photo courtoisie Storm Thorgerson et Aubrey « Po » Powell, Hipgnosis, Pink Floyd Music Ltd

