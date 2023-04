Éducation: «Ça prend des idées qui ne viennent pas des ministres» - Mathieu Gratton

Pour répondre aux lacunes actuelles du système d’éducation québécois, le milieu aurait tout à gagner à faire appel à un œil extérieur pour concrètement améliorer, changer et corriger le système dans lequel évoluent, parfois mal, les enfants.

C’est le point qu’a apporté Mathieu Graton, en replacement de son ex-conjointe et mère de son garçon Benjamin, Patricia Paquin, vendredi soir sur le plateau de l’émission Le monde à l’envers.

Invité à prendre part à une discussion sur l’inclusion des enfants différents dans les classes ordinaires, l’humoriste s’est montré très critique face à la gestion du ministère de l’Éducation dans ce dossier. «Ça prendrait des nouvelles idées, pas du gouvernement, pas nécessairement des enseignants, bien que tu les inclus dans la discussion, mais ça prend un œil extérieur à tout ce monde-là, parce qu’eux ils sont tout le temps en train de négocier leurs conditions de travail. Ça prend des idées», a-t-il dit.

TOMA ICZKOVITS

«Tu ne veux pas que ton enfant ne soit pas dans une classe inappropriée», a aussi souligné Mathieu Graton, citant en exemple la fois où son fils avait reçu un mauvais diagnostic et qui aurait pu affecter toute sa vie.

«C’est difficile quand tu n’as pas d’alternative à leur [aux élèves en difficulté] offrir que d’être le moins bon de la classe ou être avec une “gang de pas bons“. Il manque quelque chose au Québec pour ces gens-là. C’est ni un ni l’autre des fois qui va cadrer avec leur statut», a-t-il précisé.

L’ancienne députée de Québec Solidaire Émilise Lessard-Therrien, qui faisait partie du panel de débatteurs, a pour sa part pointé du doigt la composition problématique des classes et du système qui tend à devenir un système à trois vitesses (le privé, les écoles à vocation et le régulier). «On n’a plus de classes avec des élèves qui ont des compétences différentes. Les élèves avec des troubles d’apprentissage se retrouvent surreprésentés dans certaines classes», a-t-elle dit, rappelant que la composition d’une classe avait un effet sur la rétention du personnel scolaire.

TOMA ICZKOVITS

Pour Marie-Claude Savard, qui faisait aussi partie de l’équipe de débatteurs, il faudrait miser davantage sur les équipes-école, soit le personnel et les parents pour appuyer les enseignants.

Richard Martineau et Guy Nantel ont aussi occupé des postes de débatteurs cette semaine, tandis que Dany Turcotte s’est assis dans le siège de l’invité, où il promouvait son nouveau documentaire Le dernier placard – vieillir gai, sur le vieillissement des aînés LGBTQ2+.

TOMA ICZKOVITS

Me Jean-Sébastien Boudreau, copropriétaire de l’agence Productions Midor, est quant à lui revenu sur le plateau pour participer à une discussion sur les lectures publiques offertes par des drag-queens.

Le monde à l’envers est présenté les vendredis à 20 h sur les ondes de TVA.