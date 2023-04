Fuite d’ammoniaque à l’usine Agropur de Québec

Une fuite d’ammoniaque a forcé le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) à intervenir à l’usine Agropur de Québec, sur la 1re Avenue dans le quartier Limoilou, vendredi avant-midi.

Vers 11h30, un appel au 911 faisait état d’une fuite d’ammoniaque, un produit extrêmement corrosif au contact de l’humidité, à l’intérieur du bâtiment.

«Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux pour contrôler l’entrée d’ammoniaque dans le bâtiment. C’est très important de réagir dès que possible dans ces cas-là», explique le porte-parole du SPCIQ, David Poitras.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’usine a immédiatement été évacuée. Quelques minutes plus tard, les pompiers ont confirmé qu’il y avait bel et bien un écoulement et que le problème pouvait s’aggraver.

Aux alentours de 12h15, une équipe de sapeurs est allée fermer l’entrée principale par laquelle le produit nocif s’échappait et a ensuite procédé à la ventilation des lieux. Trois autres valves ont été fermées, et la fuite a pu être colmatée.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Environ 45 minutes plus tard, le chef des opérations a déclaré la situation sous contrôle à la lumière des résultats négatifs des tests réalisés.

Personne n’a été blessé ou incommodé au cours des événements. Plus de 40 membres du SPCIQ étaient présents pendant l’opération.

«Ça aurait pu être très grave. Une fuite d’ammoniaque qui n’est pas bien gérée, ça peut entraîner plusieurs intoxications, voire des décès. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal cette fois-ci», a fait valoir David Poitras.