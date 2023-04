Huit adresses pour des chocolats spectaculaires

Cette année, pour Pâques, pourquoi ne pas vous laisser tenter par une création d’un boulangerie ou d’une pâtisserie locale ? Ces artisans, qui maîtrisent leur métier comme personne, ont redoublé d’efforts pour offrir à la fois une parcelle de leur savoir-faire, mais surtout un brin de gourmandise nostalgique. Toujours dans l’optique de consommer moins, mais mieux, voici des adresses où, à l’occasion de Pâques, vous trouverez des œuvres chocolatées qui méritent amplement le détour. Bonne découverte !

État de Choc

Tous les passionnés et amoureux de chocolat se doivent de rendre visite à la boutique État de Choc. En plus d’y trouver l’une des plus grandes sélections de chocolats Bean-to-Bar en ville, on y découvre des créations maison, des cartes chocolatées, des glaces, des tartinades, des chocolats chauds et bien plus. S’il n’est pas nécessaire de préciser que la collection de Pâques est hallucinante, je ne peux passer sous silence la création phare de l’équipe : le gros œuf garni d’une mousse légère chocolat et pacanes, de caramel mou et de pacanes croquantes. Les plus raisonnables trouveront leur compte avec la gamme de petits cocos ou de poules.

► etatdechoc.com

► 6466, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Sachère Desserts

Cette année, c’est en tirant son inspiration de l’art japonais Kintsugi (le fait de restaurer des objets cassés en les sublimant avec de l’or) que la cheffe pâtissière Sonya Sammut a confectionné deux différents œufs. Le premier est au chocolat blanc avec une garniture de praliné pistache et de caramel au fruit de la passion. Le second est au chocolat noir 60 % avec une garniture de caramel au miso, de ganache au chocolat, de guimauves à la vanille, ainsi que de framboises lyophilisées. S’ajoutent à ces créations des mini-œufs véganes au beurre d’arachide, ainsi que quelques tablettes aux différents parfums.

► sacheredesserts.com

► 1274, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Chez Potier

Fidèle à ses habitudes de ne prendre aucune occasion à la légère, l’un des meilleurs pâtissiers au Québec a concocté un gâteau d’une gourmandise et d’une délicatesse... à l’intérieur d’un œuf ! Conçu pour six personnes, son Œuf Viennetta est composé d’un croustillant praliné, d’un crémeux aux noisettes, d’un biscuit noisette et chocolat au lait, d’une mousse et d’une ganache au chocolat au lait, le tout bien garni d’un praliné à l’ancienne à la noisette et fleur de sel. Du côté de la viennoiserie, le thème sera respecté avec une chocolatine « tout chocolat », elle aussi truffée d’un praliné à la noisette. Un coco de Pâques qui mérite le détour !

► chezpotier.com

► 630, rue Wellington, Montréal

Gaël Vidricaire Pâtisseries

C’est en faisant un hymne au printemps que la cheffe pâtissière Gaël Vidricaire a pensé sa collection de chocolats de Pâques 2023.

Les pétales de crocus, le feuilletage de jonquilles et le cerisier en fleurs sont représentés selon les aspects visuels caractéristiques de ces fleurs, soit en chocolat au lait 43 % ou en chocolat noir 66 %.

On profite de la visite pour repartir avec quelques rochers ainsi qu’avec quelques petits gâteaux pour la route.

► gaelvidricaire.com

► 200, rue Crémazie Ouest, Québec

Le Tamelier

Tout le week-end de Pâques, le boulanger Mathieu Lhomelet et son équipe proposeront plusieurs créations chocolatées, allant d’un pain triple chocolat jusqu’à la réinterprétation d’un gâteau au chocolat très populaire, le Royal. Du côté de la viennoiserie, Rémy, le tourier, aura réalisé une chocolatine bicolore tigrée gorgée de trois barres de chocolat : blanc, au lait et noir. Voici un trio qui saura voler la vedette de votre brunch !

► facebook.com/LeTamelierboulangerie

► 1199, boulevard du Curé-Labelle, Blainville

Maison Oddo

À Gatineau, pour une cure chocolatée qui en vaudra la gourmandise, il faut se rendre à la pâtisserie et boulangerie Maison Oddo. Bien épaulé par sa brigade, le chef propriétaire – qui a été sacré meilleur pâtissier au Québec en 2021 par Les Lauriers – proposera trois gâteaux, un pain façon « chocolat chaud », en plus d’une tartelette lime et basilic thaï, celle-ci vendue uniquement durant la fin de semaine de Pâques. Toutefois, mon radar est sur Le Caroline, ce dessert en format individuel dévoilant une grande technicité du chef, rassemblant confiture de lait, mousse caramel, crémeux mascarpone vanille de Tahiti ainsi qu’une texture de poires confites, le tout à l’intérieur d’une coque en chocolat 70 %.

► maisonoddo.com

► 260, boulevard Saint-Raymond, Gatineau

Du Pain c’est Tout!

Charles Létang, boulanger et propriétaire de la boulangerie Du Pain C’est Tout !, à La Pocatière, affiche d’entrée de jeu ses couleurs (et ses valeurs) en n’utilisant que de la farine biologique fraîchement moulue sur pierre de l’historique moulin des Aulnaies, celui-ci classé immeuble patrimonial. Du pain à la viennoiserie, jusqu’aux créations de saison – incluant le pain bâtard chocolat-canneberge pour Pâques –, ce goût du terroir brille par son omniprésence. Ce pain bâtard (on appelle « bâtard » un pain d’une demi-livre dont la taille se situe entre la baguette et le pain d’un kilogramme) au levain aura une mie chocolatée non sucrée, mais additionnée de morceaux de chocolat 70 % de la chocolaterie Chaleur B, de canneberges séchées, ainsi qu’une touche de miel local. Pour découvrir la viennoiserie surprise, on devra s’y déplacer !

► boulangeriedpct.squarespace.com

► 608a, 4e Avenue Painchaud, La Pocatière

Les 3 Galo’Pains

Ouvert par les trois frères Burdin en 2018, cette boulangerie de Saint-Eustache est rapidement devenue une destination gourmande tant pour les gens du quartier que ceux aux alentours. À l’occasion de Pâques, les amoureux de chocolat pourront se river au gâteau chocolat praliné – uniquement les 7, 8 et 9 avril –, un pain tout chocolat truffé de morceaux de chocolat au lait et noir, ainsi que des chocolats de la chocolaterie artisanale Raffin. Gâteau aux carottes et brioches du carême complètent l’offre pascale.

► facebook.com/Les3GalOpains

► 116, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com