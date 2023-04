«Je ne reconnais plus mon frère»: un habitué des patinoires extérieures a failli y laisser sa vie

Le frère d’un habitué des patinoires extérieures qui a failli perdre la vie après avoir chuté sur la glace souhaite que le port du casque devienne une habitude lors des matchs de hockey amicaux.

« Quand on est jeune, nos parents nous obligent à porter un casque quand on sort à la patinoire. Pourquoi on l’enlève quand on grandit ? Ça aurait fait toute la différence pour mon frère », lance Mark Boucher.

Photo fournie par Mark Boucher

Le 7 mars, tout a basculé pour son frère Dan, un habitué des matchs de hockey amicaux à Stoneham.

Lors d’une mauvaise manœuvre, l’homme de 51 ans a chuté sur le dos, se fracassant l’arrière de la tête sur la glace.

Transporté d’urgence à l’hôpital, il a dû être transféré quelques jours aux soins intensifs en raison d’une fracture du crâne, d’une hémorragie cérébrale et d’une commotion sévère.

Des séquelles qui persistent

À son réveil, il n’était toutefois plus le même, selon sa famille.

Transféré au Centre de réadaptation François-Charron, à Québec, il semble errer dans une espèce de brouillard mental et les échanges verbaux sont très brefs, explique Mark Boucher.

« Ce n’est pas compliqué, je ne reconnais plus mon frère. On a l’impression qu’il n’a plus d’émotions, qu’il est vide », déplore l’homme qui a dû faire plusieurs allers

et retours depuis la Gaspésie, où il demeure, pour s’occuper de son frère qui vit seul.

Photo fournie par Mark Boucher

Souffrant aussi d’importantes pertes de mémoire liées à son traumatisme, Dan Boucher a été déclaré inapte pour une durée indéterminée.

Les médecins ne savent pas si ses séquelles finiront par s’estomper.

« On a dû lui annoncer une deuxième fois que notre père allait mourir d’un cancer incurable dans moins d’un an... C’est le genre de nouvelle que tu ne veux pas annoncer deux fois », souffle M. Boucher.

Le casque obligatoire ?

Photo d’archives, Stevens LeBlanc

Mis au courant du tragique accident, le maire de Stoneham, Sébastien Couture, a affirmé que cet événement le forçait à avoir une réflexion au sujet de la sécurité sur les patinoires extérieures.

Pour l’instant, le port du casque est obligatoire seulement lorsque des personnes réservent une patinoire pour jouer au hockey, selon la loi provinciale. Or, dans ce cas-ci, il s’agissait de hockey libre.

« On va avoir une consultation citoyenne d’ici l’hiver prochain pour voir si on devrait exiger le port du casque en tout temps pour éviter ce genre de drame. Je crois qu’on est rendu là en 2023 », affirme M. Couture.

Campagne de financement

D’ici là, une campagne de financement GoFundMe a été lancée pour soulager Dan Boucher d’un stress financier durant sa longue réadaptation.

Loi sur la sécurité dans les sports

Toute personne qui participe à une activité de hockey sur glace doit porter les équipements protecteurs suivants lorsque cette activité est exercée sur une aire de jeu ayant fait l’objet d’une réservation à cette fin :

Un casque protecteur conforme à la norme Casques de hockey CAN3-Z262.1-M83 ou Casques de hockey CAN/CSA-Z262.1-M90

conforme à la norme Casques de hockey CAN3-Z262.1-M83 ou Casques de hockey CAN/CSA-Z262.1-M90 Un protecteur facial complet conforme à la norme Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace

conforme à la norme Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace Un protège-cou conforme à la norme Protège-cou pour joueurs de hockey

Source : Légis Québec, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale