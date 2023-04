La Côte-Nord réclame une alimentation électrique adéquate pour ses entreprises

Des intervenants économiques des villes de Port-Cartier et Sept-Îles demandent à Hydro-Québec d’alimenter adéquatement les entreprises du secteur, dont le manque d’électricité vient mettre des bâtons dans les roues de plusieurs projets.

Une mise à niveau du poste de transformation d’électricité Arnaud, situé entre les deux villes est jugé nécessaire pour attirer des promoteurs, ont estimé le Développement économique Sept-Îles et de Port-Cartier, de concert.

Ils sont d’avis que la Côte-Nord doit pouvoir profiter pleinement de l’énergie produite sur son territoire pour favoriser l’essor de son économie.

Plus précisément, les deux corporations demandent à Hydro-Québec de moderniser le poste de transformation électrique Arnaud, pour qu’il puisse alimenter les projets énergivores des entreprises, qui sont de plus en plus nombreuses à se manifester auprès d’eux.

«Il y en a qui cognent à nos portes présentement, et pas juste un. Il y en a quelques-uns dans différents domaines. La demande en hydroélectricité, c’est ce qui, présentement, est un obstacle à faire atterrir certains de ces projets-là. Ça va devenir un enjeu», a indiqué Chantal Pitt, présidente de Développement économique Sept-Îles.

Cette demande des deux corporations est réitérée après l’annonce de la relance des études préliminaires sur le potentiel hydroélectrique de la rivière du Petit Mécatina, sur la Basse-Côte-Nord.

Cette décision a par ailleurs été saluée par le milieu économique des deux villes, qui saisissent toutefois l’occasion pour dire que la Côte-Nord veut sa juste part de mégawatts.

Selon les informations que possèdent les corporations de développement économique, le poste Arnaud ne serait pas en mesure rapidement de fournir un gros client industriel, ce qui les inquiète.

«Les promoteurs ont des fenêtres d’investissement. Ils comparent différents sites. Si les investissements requis pour amener l’électricité à leur projet font la différence, on peut perdre des projets et on est préoccupé par cette question-là», a indiqué le président de Développement économique Port-Cartier, Gilles Couture.

Il n’a pas été possible d’obtenir la réaction d’Hydro-Québec à ce sujet.