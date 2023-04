La LHJMQ cache-t-elle un autre Harvey-Pinard?

Souvent pointé du doigt pour ne pas repêcher assez de joueurs québécois au repêchage de la LHJMQ, le Canadien semble avoir fait un effort dans les dernières années et ça rapporte. Le choix de Rafaël Harvey-Pinard, en milieu de septième ronde en 2019, alors qu’il était âgé de 19 ans, s’avère un véritable coup de maître. Xavier Simoneau, lui aussi repêché à 19 ans, en sixième ronde, connaît un bon début de carrière chez les professionnels. Après discussions avec des dépisteurs de la LHJMQ, on vous présente 11 Québécois ignorés au repêchage que le CH doit garder à l’œil.

Justin Gill

Phoenix de Sherbrooke

Photo Didier Debusschère

Centre

Statistiques 2022-2023 : 68 matchs, 44 buts, 49 passes 93 points

Âge junior : 19 ans (3e année d’admissibilité au repêchage)

Gill s’est révélé cette saison avec le Phoenix de Sherbrooke, surpassant toutes ses marques personnelles sur le plan offensif. Le lien avec le Canadien serait naturel puisqu’il a évolué au centre de l’espoir de l’équipe Joshua Roy presque toute la saison. Le Phoenix compte sur une équipe visant les grands honneurs et de bonnes séries pourraient l’aider à augmenter sa cote encore plus.

Maxime Pellerin

Tigres de Victoriaville

Photo fournie par Denis Morin / Tigres de Victoriaville

Ailier droit

Statistiques en 2022-2023 : 68 matchs | 40 buts | 46 passes 86 points

Âge junior : 19 ans (3e année d’admissibilité au repêchage)

Les Tigres de Victoriaville ont causé une certaine surprise cette saison. Après avoir raté les séries l’an dernier, ils ont terminé au cinquième rang du classement général cette saison et font partie des prétendants au trophée Gilles-Courteau. Pellerin, le capitaine de l’équipe, n’est pas étranger à ces succès.

Milo Roelens

Phoenix de Sherbrooke

Photo Alexandre D'Astous

Centre

Statistiques en 2022-2023 : 68 matchs | 22 buts | 37 passes 59 points

Âge junior : 19 ans (3e année d’admissibilité au repêchage)

À la lumière des discussions avec certains recruteurs, on ne peut pas confirmer que Roelens sera repêché, mais, chose certaine, il intrigue. Parce que, non, il n’a pas des statistiques offensives impressionnantes (même s’il est passé de 18 points en 2021-2022 à 59 cette saison), mais à 6 pi 6 po et 207 lb, il possède le physique de l’emploi. Un projet.

Théo Rochette

Remparts de Québec

Photo Stevens LeBlanc

Centre

Statistiques en 2022-2023 : 65 matchs | 42 buts | 64 passes 106 points

Âge junior : 20 ans (peut signer un contrat professionnel)

Personne ne peut enlever les habiletés individuelles et la vision du jeu de Théo Rochette. Ce que les recruteurs espèrent voir depuis qu’il est arrivé dans la LHJMQ, c’est sa capacité à gagner des batailles à un contre un et à marquer des buts là où ça fait mal. Les Flyers de Philadelphie ont un intérêt marqué pour lui et il aura l’occasion de faire taire ses détracteurs en séries.

William Rousseau

Remparts de Québec

Photo d'archives, Agence QMI

Gardien de but

Statistiques en 2022-2023 : Fiche de 35-8-1-2 | moyenne de 2,22 et pourcentage d’arrêts de 0,908

Âge junior : 19 ans (3e année d’admissibilité au repêchage)

Plusieurs dépisteurs sont embêtés quand vient le temps d’évaluer William Rousseau. Après un début de saison étincelant et une prestation convaincante au camp d’Équipe Canada junior, il a connu une deuxième moitié de saison en demi-teinte. Si Rousseau était en mesure de tenir le fort et mener les Remparts à la victoire en séries, il pourrait obtenir une sélection tardive au repêchage.

William Veillette

Tigres de Victoriaville

Photo fournie par Denis Morin / Tigres de Victoriaville

Centre

Statistiques en 2022-2023 : 66 matchs | 34 buts | 33 passes 67 points

Âge junior : 20 ans (peut signer un contrat professionnel)

Invité au camp de développement des Predators de Nashville l’été dernier, Veillette n’a pas explosé offensivement comme certains autres joueurs de 20 ans, mais s’est de nouveau démarqué par sa hargne, ses qualités de leader et son éthique de travail. C’est pour ces raisons que les Tigres en ont fait l’acquisition des Cataractes de Shawinigan lors de la période des Fêtes.

Nicolas Savoie

Remparts de Québec

Photo Didier Debusschère

Défenseur

Statistiques en 2022-2023 : 65 matchs | 7 buts | 41 passes 48 points

Âge junior : 20 ans (peut signer un contrat professionnel)

Savoie a passé les cinq dernières saisons avec les Remparts et est devenu l’un des favoris de l’entraîneur-chef Patrick Roy qui n’a pas hésité, il y a quelques semaines, de se dire surpris qu’aucune équipe professionnelle n’ait démontré de l’intérêt à son endroit. Savoie est un défenseur fiable qui se démarque par son leadership et son désir de tout faire pour aider l’équipe à gagner.

Francesco Lapenna

Olympiques de Gatineau

Photo fournie par Jonathan Roy / Remparts de Québec

Gardien

Statistiques en 2022-2023 : Fiche de 32-15 | moyenne de 2,41 et pourcentage d’arrêts de 0,922

Âge junior : 20 ans (peut signer un contrat professionnel)

Lapenna a été tout simplement étincelant en début de saison avec des Islanders de Charlottetown en reconstruction, maintenant une moyenne de buts alloués de 2,59 et un pourcentage d’arrêts de 0,919. Échangé aux Olympiques de Gatineau, il a maintenant l’occasion de prouver qu’il peut mener son équipe à la conquête du titre, après s’être incliné en finale avec les Islanders l’an dernier.

Pier-Olivier Roy

Tigres de Victoriaville

Photo fournie par Denis Morin / Tigres de Victoriaville

Défenseur

Statistiques en 2022-2023 : 68 parties | 6 buts | 62 passes 68 points

Âge : 18 ans (2e année d’admissibilité au repêchage)

Après avoir été une partie intégrante de la conquête de la coupe du Président par les Tigres en 2021 à l’âge de 16 ans, Roy n’a pas été en mesure de convaincre les recruteurs de le repêcher à 17 ans en raison de son manque de production offensive. Cette saison, toutefois, il a explosé avec 68 points en 68 matchs.

Markus Vidicek

Mooseheads d’Halifax

Photo fournie par Trevor MacMillan/Mooseheads de Halifax

Centre

Statistiques en 2022-2023 : 68 matchs | 32 buts | 48 passes 80 points

Âge junior : 18 ans (2e année d’admissibilité au repêchage)

Le natif de Kirkland a fait partie des plus grosses menaces offensives des Mooseheads cette saison. Bon, peut-être pas au niveau des 140 points de son coéquipier Jordan Dumais, mais il a tout de même terminé au troisième rang des pointeurs de son équipe avec 80 points, 15 de plus que l’an dernier. Il avait été invité au camp de développement des Coyotes de l’Arizona, en 2022.

Jonathan Fauchon

Armada de Blainville-Boisbriand

Photo fournie par Armada de Blainville-Boisbriand

Centre

Statistiques en 2022-2023 : 53 matchs | 25 buts | 40 passes 65 points

Âge junior : 18 ans (2e année d’admissibilité au repêchage)

Fauchon a été le cœur et l’âme de l’attaque de l’Armada de Blainville-Boisbriand cette saison, mais une blessure au bas du corps l’a contraint à rater les 15 dernières parties de son équipe. En son absence, l’Armada n’a remporté que deux victoires, étant presque exclue des séries éliminatoires.