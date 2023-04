Le Drakkar l’échappe en prolongation

BAIE-COMEAU – Les Wildcats de Moncton ont gâché la fête, vendredi soir, quand ils ont signé un gain dramatique de 3-2, en prolongation, sur le Drakkar de Baie-Comeau.

Grâce à ce triomphe très important à l’étranger, les patineurs du Nouveau-Brunswick détiennent une 3-2 dans la série et auront l’occasion d’en finir, lundi prochain, devant leurs partisans.

Deux fois, les locaux ont pris les devants dans le match, mais leur indiscipline leur a finalement coûté cher et a permis aux visiteurs de renverser la vapeur.

C’est un but du défenseur Anthony Hamel, à la cinquième minute de la quatrième période, qui a fait la différence et, du même coup, a refroidi les 2703 amateurs entassés dans le centre Henry-Leonard.

Le Drakkar avait pourtant eu sa chance en surtemps alors qu’il n’a pu capitaliser sur un avantage numérique d’un homme. L’ennemi a finalement résisté avant de se sauver avec la victoire.

« Nous sommes passés près deux fois avec le jeu de puissance. Par la suite, il y a eu un cafouillage en défensive. C’est dommage pour le résultat, car nous avons eu droit à un excellent match, un vrai match des séries », a analysé le pilote Jean-François Grégoire.

Même si son club fait maintenant face à l’élimination, l’entraîneur-chef demeure optimiste. « C’est sûr que les joueurs sont déçus, mais on tourne maintenant la page. Nous avons gagné un match là-bas au début de la série et nous sommes capables de le refaire. »

Mémoire courte

Même son de cloche de la part du capitaine du Drakkar Isaac Dufort. « En séries, il faut avoir la mémoire courte. La défaite fait mal, mais c’est loin d’être terminé », a assuré le numéro 19.

Dufort et ses coéquipiers auront deux jours pour refaire le plein d’énergie. « Nous avons fini la saison en force sur la route et on s’en va là-bas avec confiance pour remporter les matchs 6 et 7. »

En bref

Maxim Barbashev et Thomas Auger, les deux en avantage numérique, ont aussi déjoué le gardien Olivier Ciarlo qui, malgré le revers, a été l’étoile incontestée de la rencontre...Vincent Collard et Niks Fenenko (de retour au jeu) ont sonné la riposte des Baie-Comois...