Le Golf Beauport sacrifié pour deux futures écoles

Officiellement condamné, le Golf Beauport devra cesser ses activités le 31 octobre en prévision de la construction future d’une école secondaire et d’une école primaire qui accueilleront 1500 élèves.

Le sort en est jeté. Après des années de rumeurs quant à l’avenir du Golf Beauport, plus rien ne peut désormais empêcher sa disparition, après 40 ans d’activité.

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSPS) va réquisitionner une grande partie du terrain, avantageusement situé dans le secteur Saint-David, non loin de l’autoroute.

La Loi sur l’instruction publique oblige la Ville de Québec – qui est propriétaire du site – à le céder gratuitement.

Jacques Bélanger, qui est locataire et exploitant du Golf Beauport, a reçu une lettre de la Ville le 23 mars dernier. Son bail ne sera pas renouvelé. Les lieux doivent être libérés de tous ses biens d’ici la fin du mois d’octobre.

En entrevue avec Le Journal, la directrice générale du CSSPS, Marie-Claude Asselin, espère obtenir le feu vert gouvernemental pour financer son projet dès juin afin d’amorcer la planification de ce chantier d’envergure.

Elle n’exclut pas le début de la construction de l’école primaire dès 2024.

En cas de refus, la demande sera reconduite chaque année jusqu’à ce que les budgets soient au rendez-vous.

Des « roulottes » en attendant

Comme à Charlesbourg – où la construction de deux nouvelles écoles est en cours sur la rue de la Faune –, le manque d’espace est criant dans les écoles actuelles de Beauport, expose Mme Asselin.

Dès la prochaine rentrée, des classes modulaires temporaires, communément appelées des « roulottes », devront être aménagées à l’école secondaire de La Seigneurie, à La Courvilloise et à Samuel-De Champlain.

« Quand des gens me disent qu’il n’y a pas de besoin, je les invite à venir visiter les écoles secondaires », lance-t-elle.

Pas d’école secondaire au nord

Le maire Bruno Marchand dit avoir retourné « toutes les pierres » pour répondre aux besoins du CSSPS, mais le Golf Beauport était le seul terrain public qui répondait, dit-il, à tous les critères.

« On n’a pas d’autre alternative. Ce n’est pas notre choix, c’est une obligation. Malheureusement, ce sera donc la fin du golf », a confirmé le maire de Québec récemment, conscient de briser ainsi sa promesse électorale de sauver le golf.

Interrogée sur la proposition du conseiller Jean-François Gosselin, qui souhaitait une école secondaire plus au nord, Mme Asselin a fermé la porte à double tour.

« C’est clair et net qu’on n’ira pas vers ça. Les élèves, on les transfère partout sur notre territoire pour qu’ils aient un choix diversifié (de programmes) », a-t-elle exprimé.

Le projet en bref à Beauport

Nouvelle école secondaire

35 classes (environ 1000 élèves)

Implantation d’une infrastructure sportive extérieure

Stationnement pour les autobus scolaires, pour le personnel et pour les élèves ainsi qu’un dépose-minute pour les parents

Nouvelle école primaire

23 classes (environ 500 élèves)

Aménagement d’une cour d’école

Débarcadère d’autobus scolaire

Stationnement pour le personnel et dépose-minute pour les parents

►Les deux écoles seront érigées sur les terrains du Golf Beauport, sur la rue Blanche-Lamontagne, près du parc Étienne-Parent et de la bibliothèque.

►Le budget et l’échéancier sont inconnus. Dès que le financement est approuvé, il faut prévoir environ deux ans et demi pour planifier et construire une école primaire et environ 4 ans pour une école secondaire.

L’exploitant demande un sursis à la Ville de Québec

L’homme d’affaires Jacques Bélanger demande aux autorités de lui accorder un sursis et de le laisser exploiter son golf à Beauport, tant et aussi longtemps que la construction des écoles n’aura pas débuté.

Résigné à voir disparaître son golf, ce passionné s’est fait à l’idée qu’il ne pourra plus le sauver. Il est néanmoins atterré par son éviction, qu’il juge prématurée.

Habitué des baux à long terme (15 ans), M. Bélanger s’est adressé directement au maire de Québec, mardi dernier à l’hôtel de ville, pour lui demander d’envisager la possibilité de reconduire son bail pour une courte durée, sur une base annuelle, en attendant que le chantier démarre.

« Est-ce que c’est possible, avant la construction, de continuer à l’opérer à l’année ? À Montréal, il y a huit projets d’écoles présentement et il n’y en a aucune construite depuis trois ans », a-t-il soulevé, craignant lui aussi de perdre ses terrains trop rapidement et de devoir les laisser en friche, en attendant l’arrivée des ouvriers dans quelques années.

Nul ne sait, pour l’instant, à quel moment la construction pourra débuter puisque le gouvernement Legault n’a pas encore accordé le financement nécessaire au projet d’écoles.

Ouverture du maire

Loin d’être fermé à l’idée, le maire Bruno Marchand lui a répondu que sa question était « très légitime », promettant de regarder ce qu’il peut faire. Il l’a réitéré en mêlée de presse jeudi.

À son cabinet, on répète qu’il y a une ouverture à discuter avec le Golf Beauport pour « poursuivre son opération » si le CSS des Premières-Seigneuries » n’a pas à exploiter le terrain dans l’immédiat.

En entrevue, M. Bélanger a salué cette ouverture et se croise les doigts pour la suite.

« Moi, je suis en train de me préparer à vendre mes équipements. Il arrivera ce qui arrivera. On le perd pareil le golf. Mais ça peut prendre deux ans, trois ans, cinq ans. Tant qu’ils ne construisent pas, on peut-tu continuer à l’opérer à l’année ? » a-t-il insisté.

Des Beauportois indignés

Choqués et déçus par l’annonce de sa fermeture à la fin de la saison 2023, de nombreux habitués du Golf Beauport ont transmis des messages d’encouragement à M. Bélanger sur les réseaux sociaux, critiquant le maire pour son engagement électoral brisé.

« Nous sommes des centaines de retraités vivant dans ce secteur à profiter de ce terrain de golf. Ça me donne envie de déménager », s’insurge Marc Drolet sur Facebook.