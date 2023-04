Le maire de Beaumont ne veut pas d’industrie lourde

Le maire de Beaumont veut donner la chance au coureur, avec l’achat par le Port de Québec des terrains de Rabaska, mais ne souhaite pas d’industrie lourde dans ce secteur.

« Ça ne serait pas correct de mettre une industrie lourde, là. Je ne pense pas. Parce qu’en face, il y a l’île d’Orléans. On va attendre de voir ce qui va se passer. »

Le maire de Beaumont, David Christopher, a été contacté par le Port de Québec, qui l’a avisé de son intention de se porter acquéreur de 272 hectares de terrains appartenant à Rabaska, tout juste à la limite de sa municipalité, à Lévis-Est. Le maire a demandé les intentions du Port et fait part de ses réticences. « Je ne veux pas qu’ils transfèrent l’entreposage de nickel sur la Rive-Sud », a-t-il fait savoir, en entrevue au Journal. « Sinon, on transfère le problème d’un côté à l’autre. »

Pas de bataille

Photo tirée du site de la municipalité de Beaumont David Christopher

Maire de Beaumont

Il n’a cependant pas l’intention de mener de bataille contre l’achat des terrains par l’administration portuaire et de se joindre à la contestation entamée par le Groupe d’initiative et de recherches appliquées au milieu (GIRAM).

Jeudi, le GIRAM disait craindre un impact majeur sur « le paysage exceptionnel », un « gâchis à venir pour l’environnement fluvial », une implantation potentielle d’un complexe pétrolier et les « effets déstructurants sur le tissu social ».

M. Christopher ne croit pas au scénario d’un complexe pétrolier. « Ultramar reçoit déjà des pétroliers » à Saint-Romuald, fait-il remarquer.

Attirer les jeunes

Il ne faut pas négliger l’importance du développement économique le long du fleuve, dit-il. « On veut que des jeunes viennent ici. Mais si on n’a rien, ils vont aller ailleurs. À Beaumont, on est chanceux, parce qu’on est accotés sur le grand frère, Lévis. Mais on n’a absolument pas de grandes industries. »

David Christopher ne croit pas que le gouvernement du Québec devrait empêcher la vente. « On va laisser aller le coureur. On ne sait pas ce qu’ils vont faire et je ne commencerai pas à taper sur la tête des gens. Ils ne m’ont pas dit ce qu’ils allaient faire. » Il est cependant convaincu qu’il faudra plusieurs années avant qu’un projet se concrétise.

Le Port abonde dans le même sens. Cette semaine, le directeur des communications, Frédéric Lagacé, a assuré que l’achat des terrains servira à constituer une réserve foncière et qu’aucun projet n’est encore dans les cartons. Le Port promet de consulter la communauté dans tout projet futur.