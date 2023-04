Le tramway fait saliver les multinationales françaises

Après Alstom, qui doit bientôt signer le contrat de construction des rames du tramway de Québec, un autre géant français – Vinci - est sur les rangs pour réaliser les infrastructures du mégaprojet, a appris le Journal.

Depuis février 2022, on sait que deux consortiums ont montré de l’intérêt pour le volet infrastructures du tramway qui représente entre 75 % et 90 % du contrat global. Il s’agit de «ModerniCité» et de «Mobilité de la Capitale».

La Loi sur les cités et villes empêche la Municipalité de dévoiler le nom des compagnies qui font partie d’un consortium. Par contre, une recherche sur le Registraire des entreprises apporte des éclaircissements.

Trois entités

On peut ainsi découvrir que le regroupement «Mobilité de la Capitale» a été officiellement immatriculé en septembre 2022 et qu’il est basé à Montréal.

Il compte trois entités dont VINCI Concessions Canada Rail 2 qui a pour premier actionnaire Vinci Concessions SAS, basé à Paris.

On y trouve également PCap QT S.E.C., une entreprise basée à Saint-Georges depuis octobre 2022 et dont l’objet est «l’exécution du projet de conception, construction, financement et entretien des infrastructures du tramway de Québec».

Le troisième joueur est Investissement CCI Mobilité, société en commandite créée en décembre 2022, qui a exactement le même objet que PCAp QT.

Interrogé par le Journal sur l’intérêt de Vinci pour ce contrat, le service des relations avec les médias de la multinationale a répondu ceci : «Nous avons bien noté votre demande mais nous ne commentons pas les appels d’offres qui sont en cours».

Vinci, qui se présente comme un leader mondial des concessions, de l’énergie et de la construction, est présent dans 120 pays, dont le Canada. Le géant français a notamment remporté le contrat d’extension du train léger d’Ottawa.

Précisons par ailleurs qu’aucune information ne se trouve sur le Registraire des entreprises pour «ModerniCité», l’autre consortium en lice pour le volet des infrastructures du tramway.

Matériel roulant

Pour le contrat des rames, le maire Marchand a réitéré jeudi qu’il espérait toujours que le contrat avec Alstom (unique soumissionnaire pour ce volet) aura lieu d’ici le comité plénier du lundi 17 avril consacré au tramway.

Vendredi, Michelle Stein, porte-parole d’Alstom, nous a répondu «qu’une fois les adaptations mineures au contrat et la finalisation de la documentation juridique menant à sa signature complétées, la Ville doit franchir ses étapes d’approbations municipales officielles avant la signature».

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée