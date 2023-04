Les dentistes incapables de faire face à la hausse de la demande

La pénurie de main-d’œuvre empêchera les cliniques dentaires du Québec de répondre à la hausse de demandes de soins qui viendra avec le nouveau régime dentaire du fédéral.

« Le programme va amener de nouveaux clients dans des régions qui ne prennent déjà plus de nouveaux patients. C’est un enjeu majeur », fait valoir le Dr Carl Tremblay, président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ).

Le fédéral prévoit débourser 13 milliards de dollars sur cinq ans pour traiter neuf millions de Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $. Au Québec, selon ce qui est anticipé, cela pourrait représenter près de deux millions de personnes, dont la majorité ne fréquente pas le dentiste actuellement. Or, il manque de dentistes en région et d’hygiénistes partout sur le territoire québécois.

« Ça fait un an et demi que je cherche un dentiste pour ma clinique et n’en trouve aucun. Les jeunes doivent aller étudier dans les grands centres et ils semblent y prendre goût. Il y a plusieurs régions où il n’y a aucune relève », affirme Hélène Nadeau, qui exploite une clinique dentaire à Saint-Georges.

Mme Nadeau offre d’excellentes conditions, avec une clientèle déjà établie, mais, malgré ses efforts, elle ne reçoit aucune candidature. Elle a dû allonger ses heures de travail depuis le départ d’un jeune dentiste il y a 18 mois.

Des cliniques ferment

Dans les régions éloignées, comme l’Abitibi, des cliniques dentaires ferment, faute de repreneur, et les dentistes des municipalités voisines tentent comme ils le peuvent de servir les clients devenus orphelins, observe l’ACDQ.

« Il y a un haut niveau de détresse depuis la pandémie », souligne le Dr Tremblay.

Il manque au Québec 1500 hygiénistes dentaires pour avoir un ratio semblable à celui de l’Ontario. Si on compare avec la moyenne canadienne, il en manquerait 900. C’est énorme quand on considère que seulement de 280 à 300 nouveaux permis sont accordés chaque année. Neuf cégeps forment des hygiénistes dentaires. Celui de Matane s’ajoutera à la liste l’automne prochain.

Recrutées au début de leurs études

« Je reviens de chez mon dentiste et les hygiénistes, le dentiste, tout le monde m’a tendu la main pour que je les rejoigne », raconte Abigaëlle Fraser, qui complétera sous peu sa technique au cégep Garneau. Elle voit des étudiantes au tiers de leur parcours scolaire se faire offrir des contrats en région.

Les salaires, qui étaient environ de 28 dollars l’heure avant la pandémie, atteignent souvent les 40 $, désormais. Des agences offrent pour leur part du personnel à 70 $ l’heure pour combler les manques. Depuis le début de la pandémie, les hygiénistes et assistantes dentaires qui tombent enceintes bénéficient d’un retrait préventif immédiat et les postes temporaires n’ont pas la cote en période de pénurie. La solution coûteuse des agences est parfois la seule qui s’offre aux dentistes.

Trop peu d’hygiénistes, même avant le nouveau programme dentaire du fédéral

◆ De 900 à 1500 hygiénistes manquent pour combler les besoins actuels

◆ Nombre de permis octroyés par année : 280 à 300

◆ Salaires : de 25 $ à 40 $ l’heure (2021)

◆ 9 cégeps, bientôt 10, offrent la formation technique en hygiène dentaire