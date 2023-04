Les villes d’Europe où vous êtes le plus susceptible d’être victime d’un «pickpocket»

Tout voyage comporte son lot de risque, mais voyager en Europe veut dire de faire particulièrement attention aux «pickpockets».

La compagnie d’assurance britannique Quotezone a recensé les villes d’Europe où les touristes sont le plus susceptibles de se faire voler.

Rome, Italie Paris, France Amsterdam, Pays-Bas Berlin, Allemagne Athènes, Grèce Barcelone, Espagne Lisbonne, Portugal Istanbul, Turquie Dublin, Irlande Varsovie, Pologne

On explique la première place de Rome par ses nombreux attraits touristiques comme le Colisée, la Fontaine de Trévi et le Panthéon, qui sont extrêmement populaires. Il s’agit aussi de lieux très bondés où il est facile pour un «pickpocket» de trouver plusieurs cibles.

La ville de Paris est aussi reconnue pour ses voleurs à la tire. La tour Eiffel est un lieu de prédilection pour ces petits criminels, qui ne se gêne pas pour voler les touristes.

Amsterdam fait aussi une remontée parmi le palmarès, malgré ne pas être une destination aussi populaire qu’Athènes ou Barcelone. Une remontée des signalements de «pickpockets» lui vaut donc la troisième place.

Pour éviter de se faire voler, il est recommandé de rester vigilant et de trainer sur soi le moins d’objets de valeur possible. Les bijoux, les montres de luxe et les grandes quantités d’argent devraient être laissés dans le coffre-fort de l’hôtel.

On recommande aussi de porter un sac en bandoulières avec des fermetures éclair pour transporter votre téléphone cellulaire ou votre portefeuille.