Mike Matheson, surprenant troisième derrière Nick Suzuki et Cole Caufield

Porté par le fait de jouer pour l’équipe de son enfance, le Québécois Mike Matheson a trouvé sa niche à Montréal. Tout de suite après Nick Suzuki et Cole Caufield, le surprenant défenseur figure ainsi au troisième rang chez le Canadien, cette saison, au chapitre des points par match.

«De pouvoir jouer ici à Montréal, où j’ai grandi, c’est une opportunité vraiment spéciale et c’est un fait que je ne veux pas prendre pour acquis», a indiqué l’athlète de 29 ans, originaire de Pointe-Claire, après le match remporté 6 à 2 face aux Capitals de Washington, jeudi soir.

Le défenseur venait alors d’ajouter trois mentions d’aide à sa fiche durant cette partie. Malgré ses nombreux matchs ratés en raison d’une blessure aux abdominaux en début de saison et d'une autre au bas du corps, Matheson en a profité pour surpasser sa marque personnelle de 31 points établie en 2021-2022 avec les Penguins de Pittsburgh, campagne durant laquelle il avait pris part à 74 parties.

«Ça fait du bien, mais je ne regarde pas trop mes statistiques personnelles, a avoué celui qui totalise 33 points en 45 rencontres jusqu’ici cette saison. Il y a beaucoup de matchs où j’ai joué et où j’étais vraiment heureux de ma rencontre, mais je terminais sans aucun point. De l’autre côté, je sais qu’il y a des parties où j’avais beaucoup plus à donner et je pouvais terminer avec deux mentions d’aide.»

Quoi qu’il en soit, Matheson montre une étonnante moyenne de 0,73 point par partie. Non seulement il suit Suzuki et Caufield, mais il domine aisément tous les arrières du CH, la recrue Kaiden Guhle étant le plus près à 0,41.

«Évidemment, en récoltant des points, c’est ça qui aide ton équipe à gagner des matchs, mais ce que chaque joueur apporte durant un match, c’est beaucoup plus que ça.»

Justement, Matheson a aussi terminé la rencontre face aux Capitals avec un différentiel de +4.

Neuf points en supériorité numérique

Au niveau de la LNH, Matheson occupe le 16e rang pour le nombre de points par match parmi tous les arrières ayant disputé 45 parties ou plus. Il devance plusieurs grands noms comme Drew Doughty, Kristopher Letang, Victor Hedman et Thomas Chabot, pour ne nommer que ceux-là. Il arrive également bien devant Jeff Petry [et ses 29 points en 58 matchs], contre qui il a été échangé par les Penguins, en juillet dernier.

Sans l’ombre d’un doute, le CH a réalisé un bon coup quand il a acquis Matheson et un choix de quatrième ronde pour le repêchage de 2023 en retour de Petry et Ryan Poehling.

«C’est sûr que j’ai plus d’occasions de jouer dans différents rôles [avec le Canadien], dont sur les unités spéciales, a noté Matheson. J’ai travaillé fort pour obtenir ces opportunités.»

Le Québécois a donc inscrit neuf de ses 33 points sur le jeu de puissance. De façon inhabituelle, il a plutôt récolté deux mentions d’aide en infériorité numérique, jeudi, face aux Capitals. Globalement, il faut noter que le défenseur a été utilisé en moyenne pendant 24 minutes et 31 secondes par match, cette saison. L’an dernier, il était sous la barre des 19 minutes à Pittsburgh.

Une question de fierté

Le défenseur québécois pourrait maintenant ajouter quelques points à sa récolte, alors que le CH a encore trois matchs à disputer, dont celui de samedi soir contre les Maple Leafs, à Toronto.

«Je suis un compétiteur, c’est dans mon ADN, a indiqué Matheson, pour tenter d’expliquer ses plus récents succès. Je suis incapable d’avoir l’attitude de prendre ça relax pour le reste de la saison, peu importe notre position au classement. Je ne peux pas faire ça. C’est vrai au hockey, mais aussi dans tout ce que je fais.»

Meilleures moyennes de points par match chez le CH cette saison (avec un minimum de 30 matchs joués)

1 – Nick Suzuki... 0,80

2 – Cole Caufield... 0,78

3 – Mike Matheson... 0,73

4 – Kirby Dach... 0,66

5 – Rafaël Harvey-Pinard... 0,61

Du crédit à Martin St-Louis

Le défenseur québécois Mike Matheson donne une partie du crédit à l’entraîneur-chef, Martin St-Louis, pour expliquer ses succès offensifs à sa première saison avec le Canadien de Montréal.

«Martin fait tellement un bon travail pour conseiller chaque joueur de manière individuelle, a vanté Matheson. C’est naturel pour un entraîneur de se concentrer sur l’ensemble de l’équipe, il a déjà tellement de choses à penser, mais je crois que Martin est l’entraîneur que j’ai eu qui prend le mieux soin de chaque joueur individuellement.»

«Quand tu améliores un individu, ça se répercute sur les succès de l’équipe», a ajouté le défenseur.