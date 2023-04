Mont-Sainte-Anne: la RBQ lève l'ordonnance sur la télécabine

La télécabine du Mont-Sainte-Anne, à l’arrêt depuis un accident le 10 décembre dernier, sera remise en service samedi.

Quatre mois après l'accident, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) annonce qu’elle lève en totalité l’ordonnance émise à la station Mont-Sainte-Anne et autorise la remise en service de la remontée mécanique L’Étoile filante.

L’organisme a reçu l’ensemble des éléments exigés, notamment une attestation de sécurité signée par un ingénieur et validée par la RBQ, satisfaisant ainsi à toutes les conditions de l’ordonnance.

À Beaupré, il reste encore trois fins de semaine d’activités, si le temps le permet. La saison doit prendre fin le 23 avril.

Le 16 décembre dernier, la RBQ avait ordonné l’arrêt de fonctionnement de l’ensemble des remontées mécaniques aériennes du MSA afin de s’assurer de la sécurité du public.

Dans son ordonnance, la RBQ exigeait que l’exploitant, RCR, remplisse différentes conditions.

L'organisme a levé partiellement l’ordonnance le 7 janvier 2023 en autorisant la remise en service des remontées L’Express du Sud, L’Express du Nord, La Panorama Express et La Tortue. Après un mois complet de fermeture, la saison de ski avait alors pu reprendre.

« Nous avons surveillé étroitement tous les travaux menés par le MSA au cours des derniers mois, menant aujourd’hui à la levée de l’ordonnance. De plus, nous avons exigé dès janvier la mise en place d’une procédure de double vérification pour l’ensemble des remontées mécaniques aériennes du MSA permettant un contrôle plus pointu afin de s’assurer que les installations soient sécuritaires », a affirmé Michel Beaudoin, pdg de la RBQ.

« Nous sommes heureux de vous annoncer que toutes les approbations pour la réouverture de la Télécabine ont été délivrées », a aussi ajouté Maxime Cretin, Vice-président et Directeur général, Région de l'Est.

Le 10 décembre 2022, une télécabine s’est décrochée de la remontée principale de la montagne avant de s’écraser au sol.

La montagne était sur le point d'ouvrir lors de l'événement. De nombreux skieurs et une centaine de jeunes athlètes attendaient pour monter au sommet.

Personne n’a été blessé, mais des employés se trouvaient à bord d'autres télécabines lors de l’accident.

Loin d’être chaud à l’idée d’allonger 50 millions $ à l’opérateur du Mont-Sainte-Anne, le premier ministre François Legault trouvait alors « effrayant » qu’une télécabine se soit décrochée.

« On n’est pas là du tout », a assuré le premier ministre, lorsque questionné le 14 décembre dernier sur l’aide financière de 50 millions $ que le ministre Pierre Fitzgibbon envisageait d’accorder à Resorts of the Canadian Rockies (RCR).

« Écoutez, moi, je trouve ça effrayant, ce qui est arrivé », avait M. Legault.