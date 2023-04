Pleins feux sur Québec: Congrès provincial Leadership au Féminin

Les 4 et 5 avril avait lieu la première édition du Congrès provincial Leadership au féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, qui avait pour thème « Apprendre du passé et toujours avancer ». Les principaux objectifs de ces deux journées d’échanges et de rencontres : informer, éveiller et reconnaitre les femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Ce congrès réunissait plusieurs personnalités renommées qui ont pris la parole lors de conférences ou de panels thématiques. Parmi les invitées présentes, mentionnons Danièle Henkel, Léa Clermont-Dion, Véronique Hivon, Lise Lapierre, Émily Adam (des restaurants Ashton) et Maryse Beaulieu (de la Fondation CERVO). L’événement a attiré 250 congressistes de partout au Québec.