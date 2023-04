Pleins feux sur Québec: montant record de 110 000 $ pour la soirée-bénéfice RIDEAU ROUGE!

De gauche à droite sur la photo : Mme Sonia Lefrançois, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy, Mme Kareen Gaudreault, présidente d’honneur et Vice-présidente, Relations membres et clients, Desjardins Assurances, M. Sébastien Lavoie, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy et Vice-président principal et Responsable régional de l’est, Relations clients — Solutions pour la santé, Aon Hewitt inc., Mme Nathalie Larose, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy et Samuel Labbé, étudiant du programme en Gestion commerciale au Cégep de Sainte-Foy et Maître de cérémonie.