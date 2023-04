Qui survivra à cette saison?

De l’avis de Martin St-Louis, la phase finale des auditions en vue de la prochaine saison est complétée.

Il fallait bien s’y attendre.

Il faut reconnaître que l’échantillonnage et les scénarios établis en début de saison ont subi autant de modifications que le nombre de patients qui ont fréquecnté l’infirmerie du Centre Bell.

Plusieurs ont profité de la situation pour sauter sur une opportunité que l’on ne croyait pas possible en octobre dernier. Ils ne pouvaient louper l’option qu’on leur a offerte parce que les candidatures ont été nombreuses, on en conviendra.

Donc, les auditions sont terminées.

Des critères à respecter

Passons maintenant à l’évaluation définitive.

Il y avait plusieurs critères à respecter : le caractère, le talent, l’attitude, le sens des responsabilités, des ressources nécessaires pour compétitionner au niveau de la Ligue nationale, comportement dans l’adversité, réaction dans des situations inhabituelles, la liste est longue.

De l’extérieur, il est difficile de porter un jugement précis parce qu’on ne possède pas les informations pertinentes à la disposition des décideurs.

On ne connaît pas non plus toutes les implications financières attachées aux négociations des contrats ainsi qu’aux exigences du plafond salarial.

Mais à la mesure de ce qu’on a épié tout au long de la saison, on va chercher des survivants.

Les gardiens

Puisqu’il possède un pacte lui conférant une place dans la formation, on ne s’attardera pas sur le dossier Jake Allen.

Samuel Montembeault appartient à une liste de joueurs qui ont créé une impression favorable. Nette amélioration comparativement à l’an dernier. Le poste qu’il occupe présentement lui appartient.

Cayden Primeau ? Toujours dans l’incertitude.

Les défenseurs

Mike Matheson et David Savard sont deux incontournables dans les circonstances actuelles.

Kaiden Guhle et Jordan Harris ont confirmé que les attentes à leur sujet n’étaient pas exagérées.

Arber Xhekaj a été une belle surprise. Il possède des ressources qu’on ne retrouve pas chez les autres défenseurs et vous les connaissez.

Justin Barron a mis du temps à gagner la confiance des décideurs, il a finalement terminé la saison sur une bonne note.

Johnathan Kovacevic a gagné des points, mais la compétition sera féroce, car d’autres jeunes défenseurs pointent à l’horizon.

Chris Wideman, désolé.

Les attaquants

Nick Suzuki, Josh Anderson, Cole Caufield, Kirby Dach, Jake Evans, Christian Dvorak et Juraj Slafkovsky ont tous des pactes pour l’an prochain.

Maintenant deux noms retiennent l’attention : Rafaël Harvey-Pinard est le survivant. Il a rempli chaque case sur le feuillet de l’audition. Il a même gagné le cœur des partisans.

L’autre est Alex Belzile. Peut-on faire place à un hockeyeur de 31 ans ? Il n’y a pas d’âge pour accueillir un vrai pro.

Quelle sera la stratégie ?

Reste à savoir maintenant quelle sera la stratégie de Kent Hughes.

Il veut plus de flexibilité pour bien manœuvrer avec le plafond salarial.

Donc, va-t-il racheter un contrat ou deux ?

Va-t-il tenter d’échanger, comme Shea Weber, l’été dernier, le contrat de Carey Price pour se donner plus de latitude au niveau du plafond salarial, avec la désormais célèbre clause d’une absence de très longue durée ?

D’autres questionnements

Qui veut de Mike Hoffman ?

Sean Monahan ? Peut-il jouer à 100 % ? Un très grand risque.

Jesse Ylönen : intrigant. Bon un soir, invisible l’autre.

Michael Pezzetta : y a-t-il toujours une place ?

Denis Gurianov ? Doit-on risquer 3 millions $ ?

Jonathan Drouin : contrat terminé. Joueur autonome sans compensation.

Joel Armia : l’éclosion se fait toujours attendre. Il se fait tard.

Maintenant, à Kent Hughes de passer aux actes. Peut-il répéter son impressionnante performance de l’été dernier ?

Les objectifs sont les mêmes : la culture, une équipe rapide et des joueurs qui veulent et qui représentent la solution, le respect des responsabilités accompagnant le plan, celui de la relance de l’entreprise.