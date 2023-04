Tournoi des Maîtres: qui est Sam Bennett?

AUGUSTA | En posant les yeux sur le tableau principal du Tournoi des Maîtres, on se gratte rapidement la tête en apercevant le nom de Sam Bennett au troisième rang, à -8. Mais qui est donc cet amateur bourré de talents avec une paire de 68 ?

• À lire aussi: Tournoi des Maîtres: heureux avec un bémol

• À lire aussi: Tournoi des Maîtres: la sortie pour Corey Conners

Le Texan de 23 ans n’est nul autre que le champion amateur en titre des États-Unis. Et il ne manque surtout pas de confiance, lui qui a présenté des problèmes d’anxiété et de dépression il y a environ deux ans.

Bennett suit à la lettre les dernières consignes que son père lui a écrites avant de perdre la parole et la vie au bout de sept de lutte acharnée contre la maladie d’Alzheimer.

« Ne tarde pas à faire quelque chose. »

Ce message, il se le remémore chaque fois qu’il pose les yeux sur son avant-bras. Il est tatoué dans l’exacte calligraphie de son paternel qui est décédé au printemps 2021.

« Je le vois chaque fois que j’agrippe mon bâton. Je carbure à le regarder. C’est ma source de motivation, a expliqué le sixième golfeur au monde.

« Je sais comment il serait heureux et fier de me voir ici, au Augusta National, réaliser ce que je fais, a-t-il enchaîné à propos de son papa, un vétéran de l’armée américaine et dentiste. Cette semaine, j’utilise son message pour rester concentré et sur la mission et chaque coup. »

Participation méritée

Bennett, deux fois sélectionné sur la formation américaine de la prestigieuse Coupe Arnold Palmer, a poinçonné son billet du Masters en venant à bout de Ben Carr lors du Championnat amateur des États-Unis.

Vainqueur de cinq tournois chez les amateurs, il a aussi terminé au 49e rang de l’Omnium américain présenté au Country Club de Brookline en juin dernier.

Cette présence au Masters représente son cinquième départ chez les pros.

Bien que cette dernière saison sur le circuit de la NCAA dans les couleurs des Aggies de l’Université Texas A&M ne soit pas sa meilleure, il est débarqué à Augusta prêt et plein de confiance. Il se sent en pleine possession de ses moyens.

« Ce que j’ai fait dans ma carrière jusqu’à présent m’aide dans les grands moments comme celui-ci, a relaté celui qui a osé signaler que le site du championnat amateur américain, le Country Club de Ridgewood au New Jersey, est plus difficile que l’Augusta National.

« Mon chemin chez les amateurs m’a préparé à cette présence au Masters. »

Sur le plus gros tableau

Bennett ne se gratte pas la tête comme les spectateurs lorsqu’il aperçoit son nom au tableau principal. Il s’estime aussi fort que les grosses pointures comme Koepka, Rahm, Morikawa, Spieth, Day et cie qui ont tous des sacres majeurs en poche.

Il est attentif à leurs moindres fluctuations au tableau.

« Je préfère savoir où je me trouve et ce que je dois faire. Et je dois le dire, je regarde les tableaux cette semaine sur ce parcours, parce que je suis au Augusta National. C’est un rêve devenu réalité. Je suis un amateur qui affiche des chiffres rouges parmi les gros noms sur le plus gros tableau de pointage. C’est énorme. J’en profite. »

Déterminé, le jeune golfeur veut rester parmi eux et surtout les surpasser. En troisième ronde, il pourrait devenir le premier amateur à jouer dans le dernier groupe depuis Ken Venturi en 1956, soit 67 ans.

Comme son père lui a demandé, il n’attend pas pour se démarquer.