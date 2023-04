Trophée Hobey-Baker: Adam Fantilli suit les traces de Cole Caufield

Le prometteur Adam Fantilli a remporté le trophée Hobey-Baker, vendredi.

Celui qui suit Connor Bedard sur la plupart des listes en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey a coiffé au fil d’arrivée les attaquants Logan Cooley et Matthew Knies, dont les droits appartiennent respectivement aux Coyotes de l’Arizona et aux Maple Leafs de Toronto.

Cette nouvelle aura l’effet d’un baume pour Fantilli, qui a vu sa saison prendre fin jeudi. Son équipe, les Wolverines du Michigan, a subi la défaite en demi-finale du tournoi Frozen Four, face aux Bobcats de l’université Quinnipiac.

Fantilli a connu une première saison tout simplement remarquable dans la NCAA. Il a terminé à égalité avec le vétéran Jason Polin au premier rang pour les buts (30) et a dominé le circuit collégial américain pour les points (64). Le tout, à l’âge de 18 ans et en seulement 36 rencontres.

Évoluant au centre, le natif de Nobleton, en Ontario, a déjà un imposant gabarit. Il mesure 6 pi 2 po et pèse 191 lb. Il est seulement le troisième joueur de l'histoire à remporter le Hobey-Baker à son année recrue, après Paul Kariya et Jack Eichel.

L’an dernier, le gardien Dryden McKay avait remporté le trophée décerné au joueur par excellence de la NCAA. Il a depuis paraphé un contrat d’entrée avec les Leafs.

Parmi les autres récipiendaires notoires de cette prestigieuse récompense, on compte Cole Caufield (2021), Cale Makar (2019), Eichel (2015) et Johnny Gaudreau (2014), pour ne nommer qu’eux.

Hutson et Farrell honorés

Par ailleurs, la NCAA a aussi révélé ses équipes d'étoiles, et on y retrouve deux espoirs du Canadien de Montréal.

Dans l'équipe nommée All Americans East, on compte Lane Hutson et Sean Farrell. Ils sont accompagnés par le Montréalais Devon Levi, ainsi que Henry Thrun, Colin Graf et Aidan McDonough.

Du côté de la formation All-Americans West, les trois candidats à l'obtention du trophée Hobey-Baker sont accompagnés par les défenseurs Luke Hughes et Brock Faber et le gardien Blake Pietila.