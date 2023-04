Un aller simple vers la Suède pour vivre son rêve dans un resto étoilé

Un cuisinier de la relève de Québec a tout vendu pour pourchasser son rêve dans la haute gastronomie et s’envoler avec un aller simple pour la Suède, où il a décroché un stage dans un des restaurants les plus distingués de la planète.

«J’ai vendu mon vélo, j’ai vendu mon auto, je n’ai plus d’appartement à Québec. Je suis parti avec ma valise, mes couteaux, un billet d’aller, et je ne sais pas quand je vais revenir», lance Guillaume Leduc, 24 ans, qui était jusqu’à récemment sous-chef au restaurant Bistro B de l’avenue Cartier, à Québec.

Le jeune homme plein d’ambition s’est installé il y a quelques jours à Stockholm pour commencer un stage de 3 mois au restaurant Frantzén, le seul en Suède et l’un des 140 dans le monde à posséder trois étoiles dans le célèbre guide gastronomique Michelin, plus haute distinction décernée par ses inspecteurs anonymes.

Originaire de Rimouski, il avait dû renoncer à des stages dans des grands restaurants à la fin de son parcours étudiant à Montréal, en 2020, à cause de la pandémie.

C’est pourquoi il a sollicité de sa propre initiative le restaurant suédois étoilé, qui se spécialise dans la gastronomie nordique avec une inspiration japonaise. Et ça a marché !

La crème de la crème

«[C’est un restaurant] que j’admire depuis longtemps, que je suis sur Instagram. J’adhère à la mentalité du chef à 100 %, la rigueur des trois étoiles et tout ça», raconte M. Leduc à partir des cuisines du Frantzén, d’un ton posé et empreint de confiance.

Comme on peut s’y attendre, rigueur et professionnalisme sont maîtres dans cet établissement prestigieux de 23 places, où un repas complet avec alcool coûte près de 1200 dollars canadiens par personne.

C’est donc la perfection, rien de moins, qui est attendue et recherchée, et tous les efforts sont déployés pour offrir une expérience inoubliable. «Tous les petits détails sont pris en considération.»

Il l’a d’ailleurs appris un peu à ses dépends quand un chef, à sa première journée de travail, lui a fait remarqué que son uniforme — qu’on venait de lui fournir — n’était pas repassé. «Depuis ce temps-là, je repasse très bien mes chemises !», dit Guillaume Leduc.

Un rêve

Pour lui, dont le but ultime est d’ouvrir un jour son propre restaurant, c’est un rêve qui prend vie puisqu’il côtoie les meilleurs de son domaine et les produits les plus raffinés du monde.

«D’être parmi ces gens là, à ce niveau de restauration, voilà quelques années je n’aurais jamais pensé faire ça. C’est sûr.»

Pour le moment, il ignore ce qui l’attend après ce stage non rémunéré. Son but : apprendre de ses pairs autant qu’il le peut et, si possible, attirer l’attention de la direction, qui, justement, recrute des cuisiniers pour un nouveau restaurant à Dubaï...

«Je fais juste foncer et essayer de me démarquer, faire de mon mieux tout le temps. Ensuite, je pense qu’il n’y a que des bonnes choses qui peuvent arriver si on a cette attitude là.»

Son ancien patron ne pourrait pas être plus fier de lui.

«Guillaume, c’est un intellectuel de la cuisine. [...] C’est une grosse étape pour lui. C’est ce qu’il veut. C’est ce qu’il a toujours voulu. C’est plate parce qu’on perd un bon employé, mais en même temps, c’est bon pour lui. C’est ça qui est important, c’est son développement personnel», souligne le chef propriétaire du Bistro B, François Blais.

Les étoiles du guide Michelin dans le monde

2787 restaurants avec 1 étoile — cuisine «d’une grande finesse» qui «vaut l’étape»

492 restaurants avec 2 étoiles — cuisine «d’exception» qui «vaut le détour»

140 restaurants avec 3 étoiles — cuisine «unique» qui «vaut le voyage»

Le système des étoiles a vu le jour en 1926

Le Canada compte 20 établissements avec 1 étoile, 1 seul avec 2 étoiles et aucun avec 3 étoiles

Source : Site web du guide Michelin