Un deuxième livre, deux films et l’animation: les multiples chapeaux d’Édith Cochrane

En quittant son fauteuil des Enfants de la télé l’an dernier après huit saisons passées aux côtés d’André Robitaille, Édith Cochrane a envoyé le signal qu’elle était disponible pour embrasser d’autres projets.

Une année plus tard, c’est l’abondance qui caractérise son année. Ce jeudi, avec son expérience des galas, elle a pris les commandes du 37e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, qui a couronné la compagnie de théâtre Duceppe.

On la verra aussi dans deux films, dont Les hommes de la nuit, qui sort en salle ce vendredi. La femme de 45 ans s’éclate à l’occasion comme arbitre à la LNI, en plus de piloter la troisième saison de son émission C’est plus qu’un jardin pour UNIS TV. Ce n’est pas tout. Elle lance dans une semaine son deuxième livre avec son amie Isabelle Brouillette, aux Éditions de La Bagnole.

«J’ai quitté Les enfants de la télé parce que je sentais que j’avais fait le tour du jardin et que j’avais envie de faire de la place dans ma tête, dans ma vie, pour la création et le jeu. J’ai eu plein de propositions et je me suis retrouvée à faire des films, des livres illustrés et LOL, qui rira le dernier?, où j’ai eu bien du fun!» a-t-elle dit à l’Agence QMI.

Dans deux longs métrages

Dans le film choral Les hommes de la nuit, d’Anh Minh Truong, Édith Cochrane se glisse dans la peau de Myriam, qui est en peine d’amour et éméchée quand elle fait la rencontre, dans un bar, de Michel (Pierre Verville), un nouveau retraité. Michel l’accompagne alors qu’elle souhaite dire ses quatre vérités à son ex. Le film suit aussi, en parallèle, deux autres hommes qui vivent une étape importante de leur vie, soit un ado à l’occasion de son bal de finissants et un nouveau père.

«Dans cette espèce de road trip, Myriam et Michel, deux inconnus, vont s’aider. C’est très beau et c’est un contre-emploi pour moi, car ce n’est pas souvent qu’on m’a vue faire ça», a-t-elle indiqué, parlant d’un «tournage extrêmement harmonieux» l’été dernier pour ce long métrage à petit budget.

Elle sera par ailleurs dans le long métrage Sur la terre comme au ciel, de Nathalie Saint-Pierre (Catimini), dont l’arrivée dans les salles obscures est prévue l’automne prochain. Dans celui-ci, son personnage lève encore plus le coude, étant alcoolique.

Et son rôle d’arbitre à la LNI, qu’elle remplit depuis l’an passé, à raison de trois à quatre matchs par année, la comble particulièrement. «Je parle aux joueurs, je leur dis ce que je vais surveiller ce soir et je me rends compte que leur jeu est teinté par ce que je leur ai dit. Je vais aussi faire des commentaires après pour les encourager. J’arbitre avec une petite ligne éditoriale, car j’ai fait beaucoup d’impro, j’ai coaché, j’ai donné des ateliers, et je pense que j’ai trouvé ma couleur.»

Deux albums illustrés

Après avoir écrit l’album illustré Derrière mon fauteuil, lancé en juin 2022 et qui est joliment agrémenté de dessins de sa bonne amie Isabelle Brouillette – rencontrée à la LNI –, les deux complices remettent ça le 15 avril en lançant, encore aux Éditions de La Bagnole, Sous mon lit, la suite du premier.

C’est son «cerveau d’improvisation qui roule tout le temps» qui a inspiré Édith pour les deux histoires. Le premier livre s’intéresse à un enfant qui aime regarder derrière son fauteuil pour découvrir chaque jour de nouveaux éléments. «À la fin, il dit qu’il aimerait aller voir ce qui se cache sous son lit, d’où le titre du deuxième livre. En conclusion du nouveau livre, il souhaite voir ce qui se cache au fond de sa cour. Donc, on suppose qu’il va y en avoir un troisième! J’avais envie de sortir des coins poussiéreux pour celui-là.»