Une adolescente est portée disparue à Roberval

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente disparue depuis mercredi à Roberval, au Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Saïla Awashish, 17 ans, pourrait se trouver dans les régions de Québec et Trois-Rivières.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune fille mesure 1,67 mètres (5 pieds 5 pouces) et pèse 75 kg (165 livres). Elle a les cheveux longs et bruns, les yeux bruns, et porte parfois des lunettes.

Elle a également une cicatrice sur l’avant-bras gauche et un sur la jambe droite. Elle porterait également un tatouage «Médusa» sur la main gauche et un piercing sur la lèvre supérieure.

Toute information peut être communiquée au 911 ou de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.