Une grosse vague d’amour pour Roxane Bruneau au Centre Vidéotron

À la fin de la chanson Acrophobie, qui a lancé sa prestation, au Centre Vidéotron, Roxane Bruneau, la main sur le cœur, semblait en état de choc. Il y avait de quoi. Elle venait tout juste de recevoir une énorme vague d’amour des 8000 spectateurs présents.

« J’ai pleuré. J’ai pensé, jusqu’à 18h, que je ne serais pas capable de faire ce spectacle. Je ne pensais pas remplir l’endroit. Vous êtes là toute la gang », a-t-elle lancé, débordante d’énergie, lors de sa première intervention.

L’auteure, compositrice et interprète de 32 ans était de passage dans la Vieille Capitale, vendredi, pour le premier des deux derniers spectacles de sa tournée Acrophobie lancée il y a deux ans et qui se terminera le 14 avril au Centre Bell.

Une fin de tournée avec des spectacles bonifiées où elle a choisi de mettre toute la gomme avec de gros éclairages, trois écrans géants, dont un surdimensionné, de la vidéo et même des jets de flammes. La grosse affaire pour son passage dans ces deux gros amphithéâtres.

DIDIER DEBUSSCHÈRE

Lorsque les lumières du Centre Vidéotron se sont éteintes à 20h06, celles des téléphones se sont allumés, illuminant l’endroit et les cris se sont fait entendre.

On voit l’auteure, compositrice et interprète dans des séquences filmées, des extraits d’entrevues se font entendre dans les enceintes sonores et tout à coup, elle apparait sur une plateforme qui s’élève au-dessus du parterre. Une entrée spectaculaire, avec Acrophobie, pour lancer la soirée.

« Roxane, Roxane, Roxane »

Après une première intervention, elle amène ses fans dans son monde avec la pièce Bienvenue dans mon cirque.

Sur les planches, « Sylvie », sa version de Siri, est présente et livre parfois des commentaires amusants et surprenants. Roxane Bruneau parle beaucoup avec des moments de « stand-up » à travers sa prestation. On a eu peur à un moment donné que ça brise le rythme du spectacle, mais elle a bien dosé le tout.

Elle est aussi accompagnée par quatre solides musiciens avec le guitariste Mathieu Brisset, le bassiste Marco Desgagnés, la claviériste Jo-Annie Bourdeau et le batteur Olivier Savoie-Campeau, avec qui elle fera un duo de batterie durant C’est n’importe quoi (Oulalala).

Juste avant cette chanson, les fans se sont mis à scander « Roxane, Roxane, Roxane » pour l’encourager. En guise de réponse, elle a fait un signe de cœur avec ses mains.

DIDIER DEBUSSCHÈRE

Les 8000 personnes, dans une configuration bien remplie, où les sections 200 et 300 étaient fermées, ont chanté fort les Aime-moi encore et Des p’tits bouts de toi. Certaines spectatrices, dans les gradins, chantent avec beaucoup d’intensité.

Durant Des p’tits bouts de toi, le guitariste Mathieu Brisset lance la pièce de façon très rock, sur une plateforme, au-dessus du parterre. Roxane Bruneau fait de même, sur une autre plateforme, devant une image de pleine lune.

Quelques minutes plus tard, pendant I Don’t Know pas savoir, elle arrive sur scène, en moto, avec barbe et moustache, en compagnie de Chloée Deblois et d’un castor géant.

« Merci »

Un peu brouillon au début du spectacle, le son s’est amélioré grandement, pour devenir très bon, à partir de la chanson Le Petit soldat, sixième titre de la prestation.

Avant Crazy Glue, écrite pour son amoureuse, Roxane Bruneau a savouré, avec plaisir, sa revanche sur son professeur d’éducation physique de secondaire trois.

« Et Daniel, tu te rappelles que tu m’as dit que je ne ferais jamais rien de bon de ma vie parce que je n’étais pas bonne au ballon chasseur? », a-t-elle lancée, lors d’un segment filmé pour TikTok. « Salut Daniel! » a répondu, à pleine voix, le public. Le message était clair.

DIDIER DEBUSSCHÈRE

Après quelques extraits de Pleurs dans la pluie de Mario Pelchat, Provocante de Marjo et Confessions nocturnes de Diam’s, Roxane Bruneau a entamé le dernier droit de son spectacle, qui s’est terminé avec À ma manière et J’pas stressée.

Submergée par cette marque d'amour du public, qui s'est déployée tout au long de la soirée, Roxane Bruneau a posé, plusieurs fois, sa main sur son coeur.

« Merci de me faire vivre ça. Tout ce que je vis, c’est grâce à vous autres. Je ne vais jamais m’en remettre. Je viens de vivre l’expérience la plus fuckée de ma vie et c’est avec vous que je l’ai vécu », a-t-elle laissé tomber.