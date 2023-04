Voici ce qui attend les Raptors en séries éliminatoires

Les Raptors de Toronto n’ont jamais été dans le coup face aux Celtics de Boston, vendredi au TD Garden, et devront ainsi se contenter du neuvième rang dans l’association de l’Est de la NBA.

Cette dure défaite de 121 à 102 confirme la participation de la seule équipe canadienne du circuit Silver au tournoi «play-in», oû elle se frottera d'abord aux Bulls de Chicago (10e). En cas de victoire, les «Raps» affronteraient le perdant du duel entre le Heat de Miami (7e) et les Hawks d’Atlanta (8e) pour une place dans la valse printanière.

Les puissants Celtics ont pulvérisé la troupe de Nick Nurse en première demie. Grâce à une récolte de 21 points de Jayson Tatum, qui a ensuite été laissé de côté pour éviter les blessures, les hôtes ont pris les devants 68 à 40 après 24 minutes de jeu.

Le surprenant Sam Hauser a mené la charge le reste de la rencontre. Il a établi une marque personnelle en récoltant 26 points. Derrick White, avec un double-double de 12 points et 10 mentions d’assistance, et Payton Pritchard, avec 22 points, ont aussi mis l’épaule à la roue.

Ç’a été beaucoup plus compliqué dans le camp torontois, qui a affiché un piètre taux d’efficacité de 29% du centre-ville. Pascal Siakam (19 points) et Precious Achiuwa (16 points) ont été les «Raps» les plus prolifiques.

Le Montréalais Chris Boucher en a arraché en 16 minutes de jeu. Il a amassé cinq points et quatre rebonds.

Les Raptors concluront leur saison régulière dimanche, lorsqu’ils recevront la visite des Bucks de Milwaukee.

Une gênante défaite pour les Pacers

Au Gainbridge Fieldhouse, les Pacers de l’Indiana ont été surpris par la pire formation de la NBA, les Pistons de Detroit, par la marque de 122 à 115.

Étonnamment, les cinq joueurs partants des hôtes, dont le Québécois Bennedict Mathurin, ont présenté un différentiel positif dans la défaite. Les joueurs de banc n’ont toutefois pas été en mesure de suivre la cadence des Pistons.

Mathurin a connu certains ennuis d’efficacité autour de l’anneau, mais il a tout de même enregistré 16 points et quatre rebonds.

Jaden Ivey (29 points) et Killian Hayes (28 points) ont donné des maux de tête aux Pacers.